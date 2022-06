O pedido de Rui Moreira a Marcelo, conservadores mantêm Boris Johnson e outros destaques TSF

© Tiago Petinga/Lusa

O presidente da câmara municipal do Porto, Rui Moreira, pediu esta segunda-feira ao Presidente da República que garanta que o Orçamento do Estado é "atualizado antes de ser aprovado e promulgado" em matéria de verbas para a descentralização. O autarca portuense defende que as verbas previstas para a transferência de competências do Governo "não chegam".

Depois de um dia de incerteza, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson conquistou o voto de confiança de 211 deputados do Partido Conservador. Ainda assim, 148 deputados votaram contra a sua liderança.

O mais recente relatório da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos revela que, na última semana, a gasolina 95 simples foi vendida, em média, 0,8 cêntimos acima do "preço eficiente" calculado pelo regulador. Já o gasóleo ficou 0,2 cêntimos abaixo.

Depois da ministra da Saúde ter admitido que há atrasos na marcação de juntas médicas, com atrasos que chegam a atingir dois anos, os médicos de saúde pública sugerem uma solução: transitar estas avaliações "para o ministério que deve ser o responsável, que é o Ministério da Solidariedade Social".

Documentação em espanhol, percursos desconhecidos e falta de condições de trabalho foram algumas das razões que levaram os trabalhadores da Carris Metropolitana, que já está em funcionamento em alguns concelhos da margem sul do Tejo, a não entrar ao trabalho. "Os serviços foram distribuídos à última da hora", acusa também o sindicato.

Um jornalista do The Guardia e um funcionário da Fundação Nacional do Índio estão desaparecidos desde domingo na Amazónia brasileira. A Human Rights Watch já pediu às autoridades brasileiras o envio de "todos os recursos disponíveis" para realizar buscas.

Em Portugal e em protesto: contra Putin, contra a guerra e com um apelo claro ao boicote às importações da Rússia. Assim estão as Pussy Riot.