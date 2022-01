O pico de infeções nas escolas, a dança do pisca-pisca no último dia de campanha e outros destaques TSF

© Maria João Gala /Global Imagens

O final da campanha para as eleições legislativas marcou a manhã desta sexta-feira. Os partidos aproveitaram as últimas oportunidades para apelar ao voto e lançar apelos ao voto.

PS e PSD realizam a tradicional descida do Chiado, em Lisboa, cidade onde também vai estar o Livre, Chega, PAN e CDS-PP, enquanto o BE, Iniciativa Liberal e CDU escolheram o Porto.

Durante a tarde, destaque, na TSF, para o GPS São Bento com Judith Menezes e Sousa das 18h00 às 19h00 e emissão especial sobre o fecho das campanhas, depois das 21h00. Acompanhe tudo na TSF.

Antes das Legislativas 2022, Pedro Silveira, politólogo, autor do estudo governo de Portugal, jurista e professor universitário, que investiga as elites governativas, o governo e a liderança política, falou com Pedro Cruz (TSF) e João Pedro Henriques (DN) e referiu que os partidos não devem ter «medo de si próprios», e que é fundamental recrutar para dentro do partido quadros que possam acrescentar valor à política. Leia a entrevista completa aqui.

A Covid-19 também marcou a ordem do dia. Em Portugal, as escolas mantêm-se abertas, mas há cada vez mais alunos em isolamento. O presidente da Associação de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas, Filinto Lima, adianta que a semana passada foi particularmente difícil e acredita que o pico de contágios nas escolas poderá mesmo ter sido atingido. Leia tudo sobre a Covid-19 aqui.

Ainda sobre a pandemia, mas na União Europeia, esta sexta-feira celebrou-se a "importante marca" da campanha de vacinação e revelou que 82% dos adultos da região já estão vacinados e que mais de metade já tem a dose de reforço da vacina contra a Covid-19, como revelou Ursula von der Leyen.

Durante o fim de semana, uma guitarra de Keith Richards e um baixo de Paul McCartney vão ser leiloados este fim de semana, em Los Angeles, e o dinheiro angariado vai ser revertido para a MusiCares, uma instituição que apoia músicos. A TSF falou comTim, baixista, guitarrista e um dos fundadores dos Xutos e Pontapés e confessou que gostava de poder comprar uma destas peças.

"É uma situação alarmante", alerta a associação ambientalista Zero, que vai apresentar uma queixa à Comissão Europeia contra o Estado Português. À TSF, Paulo Lucas diz que Portugal está a "caminhar a passos largos" para a extinção das aves estepárias e adianta que a aplicação do último plano de desenvolvimento rural "falhou redondamente".