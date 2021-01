O pior dia da pandemia, a acusação a Trump e outros destaques TSF

© Patrícia de Melo Moreira/AFP

Por TSF 11 Janeiro, 2021 • 21:00 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A semana começou em Portugal com dois máximos ligados à pandemia que ninguém gostaria de ter registado: no mesmo dia, o país registou um número máximo de mortes diárias e de internamentos em Cuidados Intensivos. No início de uma semana em que Presidente da República e Governo constroem um novo confinamento generalizado, conheça aqui os números do boletim desta segunda-feira:

O Governo Regional da Madeira não quis esperar mais: já a partir desta quarta-feira, 13 de janeiro, fica proibida a circulação na via pública entre as 19h00 e as 05h00. E aos fins de semana e feriados a proibição começa uma hora mais cedo. E, pelo menos até 31 de janeiro, os alunos do 3.º ciclo e ensino secundário das escolas insulares não vão à escola.

Um pouco por todo o mundo, os sinais são de que, em 2021, e apesar da vacinação, a pandemia continuará entre nós. A Organização Mundial de Saúde admitiu esta segunda-feira que não será possível uma imunização de grupo global contra a Covid-19 ainda este ano, tendo em conta o tempo necessário para a produção das várias vacinas.

Nos Estados Unidos da América, os democratas deram o primeiro passo em direção à destituição de Trump ao entregarem, na Câmara dos Representantes, uma acusação de "incitação à insurreição e violência" contra o ainda Presidente. "Pôs a segurança dos Estados Unidos e das suas instituições de governo em sério perigo", lê-se.

O dia fica também marcado pelo início do fabrico das novas cartas de condução portuguesas. A Imprensa Nacional Casa da Moeda iniciou esta segunda-feira o processo. O que há de novo? O grafismo sofreu alterações e há agora um código informático que torna a carta digital. Assim, não precisa de andar na carteira para a fiscalização pelas autoridades. Está tudo aqui: