O plano para final da Champions, a queda a pique da letalidade e outros destaques TSF 

A final da Liga dos Campeões vai obrigar ao condicionamento total do trânsito, na cidade do Porto, já a partir de sexta-feira. A Polícia de Segurança Pública anunciou esta manhã o plano de operações para a final da Liga dos Campeões, no próximo sábado, que pode conhecer aqui:

Desde o início da pandemia que as taxas de letalidade e de internamentos por Covid-19 nunca estiveram em níveis tão baixos como neste mês de maio. A mortalidade entre quem tem a infeção caiu drasticamente para 0,5%, tal como os internamentos que se ficam por 1% dos casos positivos, descendo para 0,24% os que acabam nos cuidados intensivos.

Se vencer no Tribunal da Relação o recurso já anunciado pelo líder do Chega, a família Coxi vai exigir a André Ventura o pagamento de uma multa de 5 mil euros por ter repetido, na terça-feira, as ofensas que o levaram a ser condenado na primeira instância.

Esta manhã, a TSF ouviu também José Fuso, um sobrevivente do golpe de 27 de Maio de 1977, em Angola, que ouviu com "emoção e surpresa" o pedido de desculpas "histórico" do Presidente de Angola. Na sequência do golpe, perto de 30 mil pessoas, incluindo portugueses, morreram e hoje algumas ainda estão desaparecidas.

Por fim, uma boa notícia para a biodiversidade: uma tartaruga gigante encontrada nas ilhas Galápagos pertence mesmo a uma espécie que era considerada extinta há mais de cem anos.