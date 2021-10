O preço dos combustíveis, a homenagem a Aristides e outros destaques da manhã TSF

© Pixabay

Aristides de Sousa Mendes tem a partir desta terça-feira honras de panteão nacional. O antigo cônsul de Bordéus, que salvou milhares de judeus do Holocausto nazi, ganha a partir desta terça-feira um túmulo, sem corpo, no espaço que presta tributo a várias figuras nacionais, como Luís de Camões, Vasco da Gama, Infante D. Henrique, Amália Rodrigues, entre outros.

Joacine Katar Moreira deu o pontapé de saída para que Aristides de Sousa Mendes seja imortalizado no Panteão Nacional. Um "herói que desobedeceu a Salazar, para obedecer à humanidade", e que vê agora reconhecida honras de panteão, 80 anos depois de dar vistos a quem fugia das tropas de Hitler para escapar aos campos de concentração. A deputada não-inscrita, responsável pela criação do grupo de trabalho que concedeu honras de Panteão ao antigo cônsul português, pede, em entrevista à TSF, que este seja o início de uma nova página na história de Portugal.

Viriato Soromenho-Marques, professor catedrático da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, considera, em entrevista ao Fórum TSF que o legado do homem que salvou milhares de judeus do holocausto é útil nos dias de hoje. "Eu acho que Aristides nos desafia não só no sentido em que aponta para a força moral que existe em todos nós e que se torna em força física pela decisão, pela mudança de rumo do mundo que pode causar, mas também nos chama a atenção para a nossa fragilidade moral, para o nosso conformismo, para o facto de que ao mantermos um determinado estilo de vida, ao pactuarmos com uma legalidade superficial, acabamos por entrar naquilo que Hannah Arendt designava como a banalidade do mal", sustenta.

A receita do imposto sobre os produtos petrolíferos (ISP) cresceu de 2,1 mil milhões de euros em 2015 para um valor superior a 3,3 mil milhões em 2020. Este último valor inclui, no entanto, a receita da Contribuição sobre o Setor Rodoviário (CSR) que distorce o valor em 600 milhões de euros.

O turista que na manhã de segunda-feira desencadeou a interrupção da circulação de comboios na Ponte 25 de Abril ficou com termo de identidade e residência. Uma fonte da Polícia de Segurança Pública revelou à TSF que o suspeito é francês, que foi ouvido pela Justiça e constituído arguido, depois de ser detido pela PSP.

Dois dias depois de ter sido eleito, o Presidente de Cabo Verde foi entrevistado por Fernando Alves na Manhã TSF. José Maria Neves confia numa coabitação pacífica com o governo do MpD. O chefe de Estado encontra já sinais de recuperação na economia de cabo-verdiana, sobretudo com o crescimento do turismo. No entanto, quer outras apostas, como uma cooperação robustecida com Portugal.

A Rolling Stone fez uma nova lista das 500 melhores canções de sempre e há uma cantada em português. Mais de metade das 500 músicas são novas, não faziam parte da lista de 2004, até porque, nota a Rolling Stone, o mundo mudou muito. Nessa altura, o iPod mal era conhecido e Billie Eilish tinha três anos. Este ano há também uma surpresa: uma canção entoada em português.