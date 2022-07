O problema do lixo em Lisboa, lucros do BCP crescem mais de seis vezes e outros destaques TSF

© Orlando Almeida/Global Imagens (arquivo)

As juntas de freguesia da Misericórdia, de Santa Maria Maior e de Alvalade, em Lisboa, estão disponíveis para encontrar uma solução para as falhas na recolha do lixo na cidade, mas alertam que é preciso investir em meios e repensar mecanismos. Antes, o presidente da câmara, Carlos Moedas, anunciava a contratação, até setembro, de 190 trabalhadores.

O Millennium bcp anunciou lucros de 74,5 milhões de euros no primeiro semestre do ano, uma subida mais de 500% face aos 12,3 milhões de euros registados nos primeiros seis meses de 2021.

Nos Estados Unidos, a Reserva Federal aumentou as taxas de juro em 0,75 pontos percentuais, situando as taxas de referência entre 2,25% e 2,50%.

O ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, devolve ao PSD as acusações pelo atraso no processo de expansão da capacidade aeroportuária em Lisboa e diz que o partido não pode "pôr-se de fora da fotografia".

A Comissão da Transparência ilibou a deputada bloquista Mariana Mortágua de pagar retroativos pelo que recebeu como comentadora televisiva entre 2015 e 2019.

Se anda de comboio diariamente, prepare-se para uma semana complicada. Na próxima segunda, quarta e sexta-feira, uma greve da Infraestruturas de Portugal deve provocar "fortes perturbações" na circulação de comboios. Tanto a CP como a Fertagus já divulgaram os serviços mínimos.

No Iraque, centenas de manifestantes invadiram o edifício do Parlamento para protestar a nomeação para primeiro-ministro de um candidato apoiado por partidos pró-Irão.

Nataliia Zaretska foi a primeira psicóloga a chegar à cidade ucraniana de Bucha depois do massacre de que esta foi alvo. Em conversa com a TSF, conta o que lá encontrou e em que situação encontrou os habitantes.