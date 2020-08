O problema não é o Avante. Médicos exigem "critérios coerentes" para eventos

© Pedro Correia/Global Imagens

A Ordem dos Médicos quer que se passe a usar máscara, sempre, nas ruas das grandes cidades, mas também que a Direção-Geral da Saúde (DGS) aprove, com urgência, regras para os eventos de massas.

Estas são duas das recomendações que saíram de uma reunião extraordinária do gabinete de crise da Ordem dos Médicos para a Covid-19.

Os representantes da classe pedem "critérios uniformes e coerentes", com Miguel Guimarães, o bastonário a sublinhar, em declarações à TSF, que o problema não é específico da Festa do Avante, evento do PCP que tem causado muita polémica.

"Neste momento não há regras para eventos de massas. Eu se me juntar com cem pessoas e andar a passear nas ruas de Albufeira a polícia vai-me mandar parar, dispersar, etc.. Não podemos ter dois pesos e duas medidas. Temos de ter regras, a DGS tem de se mentalizar disto e ser corajosa. Nós lidamos com saúde e os políticos com política", refere Miguel Guimarães.

No cenário atual, admite o bastonário, sem essas regras, é possível fazer a Festa do Avante, sendo legítimo questionar, admite, que "a partir do momento em que existem este tipo de festas e concertos, porque é que não se realizam outras festas ao ar livre? E porque é que a Taça de Portugal não teve um quarto dos adeptos a assistir ao jogo?".

Máscaras nas grandes cidades

Outra proposta da Ordem dos Médicos é que a DGS aprove uma recomendação para que se use máscara em espaços públicos abertos das grandes cidades.

Miguel Guimarães detalha que estão a falar de cidades como Lisboa e Porto, mas não só: em zonas "onde há muita gente a circular", mesmo que a transmissão do vírus ao ar livre seja mais baixa do que em espaços fechados.

A Ordem acredita, contudo, que basta que este uso de máscara seja aconselhado com uma "recomendação forte" e não como uma obrigação, pois "se a grande maioria andar de máscara as pessoas já se protegem umas às outras".