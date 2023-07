Por Pedro Cruz (TSF) E Rosália Amorim (DN) 21 Jul, 2023 • 09:01

O Procurador-Geral da República não é como rainha de Inglaterra, ao contrário do que disse em tempos um antigo Procurador-Geral da República. Em entrevista no programa da TSF e DN Em Alta Voz, o advogado Manuel Magalhães e Silva considera que o Procurador tem muito poder, mas que não o usa.

"Em determinada altura, o doutor Pinto Monteiro disse que o Procurador-Geral da República era como a rainha de Inglaterra. A expressão colou. Era uma expressão impressiva para se dizer a falta de poderes que teria o Procurador-Geral da República. O que acontece é que isso é rigorosamente falso", aponta.

Para Manuel Magalhães e Silva, "o Procurador-Geral da República tem um imenso poder se o quiser usar, através de diretivas e instruções obrigatórias para todos os magistrados do Ministério Público".

"O que acontece é que os senhores Procurador-Geral da República raramente se atravessam com a pena. E, portanto, para não se atravessarem com a pena, alega-se que não têm poderes suficientemente significativos para que exerçam uma magistratura com autoridade que lhes é própria."