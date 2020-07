© Álvaro Isidoro / Global Imagens

O recém-eleito presidente da concelhia de Lisboa do PSD, Luís Newton, considera que o partido na capital tem sido "desorientado". Prova disso, garante Luís Newton, "são os resultados autárquicos de 2013 e de 2017".

Em entrevista à TSF, Newton defende que "o PSD tem sido em Lisboa um partido desorientado. Isso é incontornável. Eu não posso querer tapar o sol com a peneira e a prova disso são os resultados autárquicos de 2013 e de 2017".

Por isso, Luís Newton tem como principal desígnio "recuperar essa confiança que se traduza depois numa vitória eleitoral expressiva". O presidente do PSD Lisboa acrescenta que "isso só é possível se conseguirmos consolidar internamente aquilo que é o trabalho do PSD, porque ninguém deposita a sua confiança num bando de pessoas desorientadas e sem ideias do que querem".

Newton garante que não falta no PSD Lisboa gente de qualidade: "O partido é riquíssimo no âmbito dos seus quadros políticos e aquilo que eu sinto que, neste momento, falta, às vezes, é disponibilidade, porque o sentimento generalizado é de que as pessoas não estão disponíveis para encabeçar projetos que não são sólidos." Por essa razão, Luís Newton pretende "agregar as melhores ideias às melhores pessoas".