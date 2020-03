O Público nasceu há 30 anos e não pensa largar o papel

Manuel Carvalho foi estagiário no Público, e viu o jornal nascer há trinta anos © Global Imagens

O jornal Público foi vendido nas bancas, pela primeira vez, no dia 5 de março de 1990.

Na celebração dos 30 anos do jornal, Manuel Carvalho, o diretor desde 2018, diz que nunca fala do fim da edição em papel.

Entrevistado na Manhã TSF, o diretor do Público diz, convictamente, que o futuro é digital, mas que um jornal como o Público, não pode deixar ter uma edição impressa, até porque essa edição em muito relevante para as receitas comerciais.

E chega mesmo a dizer que "considera um erro acabar com a edição em papel", e que o assunto "nunca passa pelas conversas na redação".

Ouça a entrevista completa do jornalista Nuno Domingues com Manuel Carvalho, diretor do Público. 00:00 00:00

Sobre o peso digital no presente, Manuel Carvalho diz que o balanço da aposta no fecho de alguns artigos, apenas a assinantes da edição digital, teve um reflexo muito positivo nas contas.

O número de subscritores aumentou e por isso, as receitas também. Mas isso não significa que a realidade do Público seja diferente da restante comunicação social, ou mesmo razão para grandes euforias.

Manuel Carvalho foi estagiário no Público, e viu o jornal nascer há trinta anos. Recordou, nesta conversa, os momentos fundadores, e a forma como, desde sempre, se pretendeu responder aos interesses dos leitores.

Os tempos passaram, e outros adotaram ideias do Público, mas também o Público cedeu e seguiu algumas ideias dos outros.

Na conferência que realiza no dia de aniversário, vão ser debatidas reflexões sobre o futuro - "o tema é o que é que vai acontecer num futuro próximo", diz Manuel Carvalho -, incluindo as reflexões do primeiro-ministro António Costa e do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

A edição de aniversário do Público é simbolicamente dirigida pelo escritor Afonso Reis Cabral, que nasceu poucos dias depois do jornal, em 1990.

"Vai ser um Público completamente diferente do habitual, tanto em papel, comoonline", garante o diretor Manuel Carvalho.