O que aconteceu nos céus da Madeira, numa tempestade muito afetada pela sorte?

Por Nuno Guedes 28 Março, 2021 • 09:37

A possibilidade de chuva forte vai continuar este domingo a colocar a Madeira sob aviso laranja, pelo menos até ao meio-dia.

Paula Leitão, meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), explica à TSF que o arquipélago está a ser afetado por uma depressão que tem, no entanto, linhas de nuvens de média dimensão que levam a que seja "uma questão de sorte o local onde têm passado".

"Ontem, por acaso, essas linhas formaram-se a Sueste da Madeira e não atingiram a ilha apesar de termos um aviso laranja e temporariamente o céu até esteve limpo... mas este sábado, por azar, durante todo o dia a linha esteve sob a ilha da Madeira causando aguaceiros fortes e trovoadas", relata.

Após as chuvas e relâmpagos mais fortes ao início da noite, pelas 23 horas a precipitação estava a diminuir, mas durante todo o dia, desde as 6 da manhã, caiu de forma forte e quase ininterrupta, tendo o IPMA registado 20, 30 ou mesmo 40 milímetros de chuva numa hora nas suas estações meteorológicas.

"Foram várias horas com precipitação muito intensa, mesmo que não fosse uma situação em que estivesse permanentemente a chover, e ainda vai continuar durante algum tempo embora com cada vez menos intensidade", detalha Paula Leitão.

O IPMA confirma igualmente que registou muita atividade elétrica nos céus da Madeira que entretanto deixou de existir com o aproximar da meia-noite.

O domingo ainda é incerto, tudo apontando para uma situação de muita instabilidade: "Os nossos modelos não estão a dar muita precipitação, mas a situação é de grande incerteza e pode ocorrer novamente uma destas linhas com nebulosidade e atividade elétrica a passar sobre a ilha e a dar de novo aguaceiros, trovoada e até granizo", diz Paula Leitão.

Previsões que levam a que o aviso meteorológico para domingo a ser de cor laranja até às 12 horas (pelo menos por agora), com um aviso amarelo em toda a zona de montanha até às 18 horas.