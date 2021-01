O que comer e beber em dias frios?

© Maria João Gala / Global Imagens

Contra a gripe, "abafe-se, abife-se e avinhe-se", diz o povo. A receita da sabedoria popular para manter a saúde no inverno não podia estar mais longe da recomendação dos especialistas.

Em dias de muito frio são precisos cuidados redobrados com a alimentação, alerta o diretor da Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto.

Em declarações à TSF, Pedro Graça recomenda o consumo de sopa de hortícolas, uma comida de conforto rica em vitaminas e minerais. Para uma opção mais calórica aconselha-se a adição de feijão, grão ou massa, enquanto quem quer perder peso pode consumir sopa sem batata.

Primeiro prato: sopa 00:00 00:00

Para compensar a menor exposição solar, recomenda-se o consumo de alimentos ricos em vitamina D, como o leite e o peixe - sardinha, atum ou cavala, por exemplo, uma recomendação especialmente importante para os idosos.

Vitamina D: o sol no prato 00:00 00:00

Para sobremesa, há que apostar no consumo de fruta, rica em nutrientes que permitem o reforço do sistema imunitário, essencial no combate a doenças como a gripe.

Entre a fruta da época destacam-se os citrinos, como laranjas e tangerinas, ricas em vitamina C: duas tangerinas, por exemplo, fornecem quase a totalidade diária recomendada desta vitamina.

Sobremesa: fruta 00:00 00:00

Não só durante o verão é essencial beber água com regularidade. Nos dias frios e secos manter a hidratação é fundamental, consumindo água ou bebidas quentes como chá, infusões ou tisanas sem adição de açúcar.

Para beber? Muita água ou chá 00:00 00:00

Por outro lado, o álcool não é recomendado: não só contribui para a desidratação como proporciona uma "falsa sensação de calor".

"A ingestão de bebidas alcoólicas provoca vasodilatação" e consequente perda de calor e arrefecimento do corpo, explica Pedro Graça.

O álcool aquece: um mito a combater 00:00 00:00

Por estes dias de frio, não se "abife" nem se "avinhe", mas "abafe-se": a Proteção Civil recomenda o "uso de várias camadas de roupa", além de luvas, gorro, meias quentes, cachecol e calçado quente.