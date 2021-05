O que é a dieta mediterrânica? Universidade do Algarve explica em três masterclasses

© Pixabay

Uma alimentação especial, um território específico ou um estilo de vida?

O conceito de Dieta Mediterrânica abarca tudo isso e é o que as três masterclasses promovidas pela Universidade do Algarve vão debater.

A começar pelo território e a paisagem."Abordamos a questão da história, da civilização do mediterâneo, como nos apropriámos do território e como as culturas apesar de estarem ligadas se traduzem num heterogeneidade", diz Ana Lúcia Cruz.

A investigadora da Universidade do Algarve e organizadora desta iniciativa considera que se a Dieta Mediterrânica pudesse ser definida numa palavra ela seria "diversidade". Diversidade da paisagem, também de um padrão alimentar e da adoção de hábitos de vida saudáveis.

Se, por exemplo, nestes territórios se encontram produtos únicos como a laranja do Algarve, nos diferentes encontros com outros Países do Mediterrâneo os investigadores têm percebido que dentro da diversidade

há muitas semelhanças. Ana Lúcia Cruz dá o exemplo da compota de figo que se encontra o Algarve mas também na Grécia. " Com a mesma matéria prima " a forma de confecionar e toda a tradição à sua volta é diferente", relata.Tradições diferentes mas que se complementam num estilo de vida mediterrânico.