"O que é ser português?" A resposta pode valer 1000 euros

Por Rui Silva com Carolina Rico 30 Março, 2021 • 10:18

Termina esta terça-feira, dia 30 de março, o prazo de candidaturas para concurso "O que é ser português?", promovido pela Sociedade Histórica da Independência de Portugal.

Até ao momento foram recebidas cerca de 30 candidaturas em formato literário e audiovisual, revela à TSF o presidente do júri, o advogado Paulo Sande, antigo representante do Parlamento Europeu em Portugal.

"O que somos como portugueses? O que é que significa ser português? Vamos refletir sobre isso, vamos falar sobre isso. Não temos de ter tabus, não temos de ter medo. Não há que haver inibições de discutir um assunto que diz respeito a todos nós e sobre o qual todos nós já muitas vezes pensámos."

Paulo Sande explica os objetivos deste concurso

Falar sobre pátria pode ter uma abordagem moderna e nada tem que ver com nacionalismos, ressalva Paulo Sande. "O patriotismo é uma identificação, uma relação próxima, íntima, direta, com os nossos valores, com o que somos, com os nossos antepassados, com a nossa História, no bom e no mal que ela tem."

Consulte aqui o regulamento do concurso "O que é ser português?"

As obras candidatas devem apresentar-se sob a forma de ensaio, com um máximo de 3.000 palavras, ou em formato audiovisual, numa gravação com duração de dois a cinco minutos.

Os vencedores recebem um prémio monetário no valor de mil euros (para cada uma das duas categorias). Serão anunciados na data de aniversário da Sociedade Histórica da Independência de Portugal, 24 de maio de 2021.