O que era óbvio, agora não é. Covid-19 mudou hábitos na informação e conteúdos online

O mundo da informação, da comunicação social e a forma como as pessoas acedem a notícias e conteúdos não-informativos durante a Covid-19 mudou devido aos novos hábitos e à necessidade de confinamento. A rádio parece ser o meio de comunicação que sofre menos com os impactos e as plataformas de streaming têm atingido crescimentos exponenciais.

O relatório do OberCom (Observatório da Comunicação) do mês de maio estudou o "Impacto do coronavirus e da crise pandémica no sistema mediático português e global", com base em várias pesquisas nacionais e internacionais, revela que a imprensa é "um setor em que as piores previsões se tendem a confirmar", enquanto "os impactos na rádio terão sido menos acentuados do que no caso da televisão e da imprensa", o que demonstra "mais prova da resiliência e da capacidade do mercado da voz em resistir às adversidades".

Por outro lado, apesar de os órgãos de comunicação social estarem a ser muito afetados pela descida das receitas da publicidade, este é um mercado em que o digital se revela "extremamente dinâmico" e que "tenderá a recuperar de forma mais célere que os setores publicitários tradicionais".

"Se as plataformas de indexação e sociabilidade sofrem também com esta crise, estarão porventura numa posição privilegiada para sair dela de forma mais rápida, aspeto que poderá consolidar o seu poder económico, político e social, no curto prazo", pode ler-se no relatório da OberCom.

Consumo disparou, mas já estagnou

O consumo de notícias, principalmente nos canais online, havia "disparado" durante o início do período pandémico. Contudo, o relatório de abril revela que o pico de março "não está a ser acompanhado", o que levou o laboratório americano Statista a concluir que "um pico que não é mais do que isso mesmo, não constituindo por isso um novo paradigma de mudança associado ao fenómeno do coronavírus".

Esta quebra pode ser justificada pela "repetição de temas" ou até pelo facto de "este fenómeno ter atingido a sua normalidade", aquilo a que o relatório chama uma "rotina corona" na mundividência dos cidadãos, o que se explica pela falta de novidade e saturação dos públicos.

"O facto de os consumidores não encontrarem, nos media tradicionais, nomeadamente televisão offline, informação mais balanceada que contrabalance o material informativo sobre a pandemia, tenderá a conduzir à adoção de novas práticas de consumo, adoção essa fortemente incentivada pelo aumento dos conteúdos digitais de entretenimento e de informação não noticiosa", pode ler-se no relatório da OberCom.

Online vale cada vez mais

Uma coisa é certa, em plena pandemia mundial, "o online vale cada vez mais" e "o offline tem o comportamento inverso". E se diferentes gerações têm comportamentos diferentes, também é verdade que há um crescimento geral no acesso aos consumos digitais.

Na Geração Z (16-23 anos) predominam os consumos de vídeo e streaming online, " mais até do que antes do surto pandémico". Os Millennialis (24-37 anos) utilizam uma "maior variação de conteúdos", já que veem vídeos e streaming online, mas também procuram a televisão offline. Na Geração X (38-56 anos) "predomina a televisão offline", cm algum acesso ao online e streaming, enquanto os Baby Boomers (57-64 anos) valorizam a televisão offline e são quem sofre "menos oscilações" com o período pré-Covid-19.

O número de pessoas que, em contexto desta crise, não consideram pagar por subscrições que não detinham antes da Covid-19 "cresce com o avançar da idade", o que significa que, em proporção, os mais jovens estão mais recetivos a pagar por novas subscrições e a aderir a novas práticas de relação monetária com conteúdos.

Contrariamente, em Portugal, e de acordo com a GfK, " a quebra da evolução da venda de livros é sintomática".

Imprensa que mais sofre e rádio mais resiliente

Voltando ao foco na comunicação social, o relatório da OberCom refere que "a imprensa é, infelizmente, um setor em que as piores previsões se tendem a confirmar". Há "diversas estruturas históricas a colapsar e centenas de profissionais do jornalismo em risco" e, acrescenta, "os incentivos do Governo Português tendem a constituir-se mais como um paliativo do que como uma cura para as adversidades que o setor enfrenta".

Assim, a salvaguarda das grandes marcas não parece ser suficiente para assegurar o futuro da imprensa, mas é necessário também a "proteção de todo o património informativo regional e local, que vive uma situação verdadeiramente asfixiante".

Já a rádio, em que o argumento geral é o de que é "um meio que tenderá sobretudo a perder audiência", nesta crise pandémica parece ser o meio mais resiliente. O relatório da Nielsen7 fala nua "comida de conforto" à medida que o consumo de media aumenta durante a pandemia de Covid-19".

"Tal como sucede com o caso da TV local em tempos de crise, os hosts de rádio apresentam uma conexão com o mundo real que os ouvintes apreciam e no qual confiam", pode ler-se no estudo que concluiu ainda que 83% dos consumidores americanos dizem estar a ouvir tanto ou mais rádio do que antes da pandemia.

Em Portugal, e tendo em conta dados da Marktest, as audiências terão regredido para valores de 2018, mas isso representa apenas uma quebra de 2%. Contudo, as quebras de publicidade são "muito significativas", mas mesmo assim serão mais "acentuadas" na televisão e imprensa, onde devem rondar os 40 a 50% de corte.

No caso da televisão, por exemplo, esta fase em que muitos jornalistas e produtores de conteúdo estão em casa pode levar a que alguns programa produzidos à distância "continuem a constituir o novo normal".

Apesar de o consumo de televisão continuar no topo, há um "crescimento paradoxal" devido à. queda significativa de publicidade.

Streaming sobe, sobe, sobre

No lado oposto encontram-se as plataformas de streaming. A Netflix, por exemplo, já previa um grande crescimento para 2020, mas segundo o Público registou lucros de 709 milhões de euros e um aumento de 15,7 milhões de subscritores por causa das medidas de isolamento tomadas em todo o mundo, o que levou até a um grande crescimento das ações.

O estudo do OberCom refere ainda que, em última análise, esta pandemia pode levar a que muitas famílias tenham de rever as suas despesas, "poupando em serviços não considerados essenciais no seu dia-a-dia".

A imprensa, que também sofreu uma grande quebra, tem ainda contra o facto de algumas "vendas físicas estarem suspensas em algumas geografias".

Agora, mais em casa, as pessoas procuram entreter-se e manter-se mais conectados através da internet, mas há um dado irónico: ao contrário do que vinha sendo habitual, há uma tendência para que isto seja feito "longe dos ecrãs dos telemóveis" que são mais pequenos e trocados por telas maiores.

A Netflix, o Youtube e o Facebook são "o centro da conectividade e do entretenimento" na vida dos americanos, por exemplo, o que vem constatar uma "rutura com aquilo que vinha acontecendo: os americanos passavam cada vez mais a utilizar os smartphones para os seus períodos de entretenimento e conectividade".

A utilização das apps está, por isso, "a tender para a estagnação, ao passo que a consulta de websites cresce exponencialmente". Além do texto, agora há também uma valorização maior dos "rich-media e do vídeo".

Em Portugal, a Marktest registou uma "quebra nas vendas de bens tecnológicos, mas uma subida de mais de 200% dos consumos online e uma queda de 40% dos consumos offline". Entre os maiores crescimentos está o conteúdo para adultos.

Além destes, há ainda um aumento de visitas a sites de "produtos alimentares, família e educação", com os jogos online a manterem um crescimento sustentado.