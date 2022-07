O que fazer quando o fogo se aproxima? As recomendações da Proteção Civil

Para proteger a própria casa, muitos tentam ajudar os bombeiros no combate às chamas. A Proteção Civil explica o melhor a fazer perante um incêndio.

As chamas aproximam-se, o que fazer? A primeira ação deve ser ligar ao 112, apela a Proteção Civil, numa lista de recomendações publicada no site oficial.

Se não correr perigo e estiver a usar vestuário adequado (roupa de manga comprida, botas e luvas), pode tentar extinguir o fogo com pás, enxadas ou ramos, mas não prejudique a ação dos bombeiros, sapadores florestais e outras forças de socorro e siga sempre as ordens das autoridades.

Se necessário, retire o carro de qualquer caminho de acesso ao incêndio, e em todas as circunstâncias tente, acima de tudo, manter a calma.

Caso o fogo esteja próximo de sua casa, há várias medidas a tomar:

- Avisar os vizinhos;

- Cortar o gás em casa e, caso tenha condições de segurança, desligar e retirar botijas de gás para um local seguro, por exemplo mergulhando-as dentro de tanques para minimizar o risco de explosão;

- Regar abundantemente paredes, telhado e terreno até 10 metros à volta de casa;

- Fechar portas, janelas e outras aberturas, correndo as persianas ou portadas;

- Retirar mobiliário de exterior, lonas ou lenha que se encontrem próximas da habitação;

- Afastar das janelas tudo o que possa arder (como cortinados ou peças de mobiliário) e colocar toalhas molhadas nas frestas;

- Se não correr perigo, pode tentar apagar pequenos focos de incêndio com água, terra ou ramos verdes.

- Se ficar cercado por um incêndio:

- Dirija-se para um abrigo ou refúgio coletivo;

- Procure uma zona preferencialmente plana, com água ou com pouca vegetação;

- Respire junto ao chão, se possível através de um pano molhado, para evitar inalar o fumo;

- Cubra a cabeça e o resto do corpo;

- Utilize um lenço húmido para proteger a cara do calor e dos fumos;

- Manter a restante roupa seca (a água é uma substância muito condutora pelo que a roupa molhada aquece rapidamente, podendo aumentar a gravidade das queimaduras).

Em caso de incêndio, as autoridades podem ordenar uma evacuação. A melhor forma de preparar este cenário é tomar algumas medidas antecipadas:

- Manter os documentos mais importantes do agregado familiar (incluindo o boletim sanitário dos animais de estimação) em local seguro e de fácil acesso (numa mala ou saco, por exemplo), de modo a que possam rapidamente ser transportados em caso de retirada. Considerar a possibilidade de guardar cópia dos documentos em casa de um familiar ou digitalizados num cartão de memória;

- Ter preparado um kit de evacuação com artigos essenciais: um estojo de primeiros socorros; a medicação habitual; água e comida não perecível; produtos de higiene pessoal; uma muda de roupa; dinheiro; uma lista de contactos de familiares e/ou amigos; um rádio portátil, uma lanterna e um apito.

- Preparar a casa para uma saída rápida: manter livres as saídas de cada divisão e do edifício, sem objetos a bloquear a passagem; assegurar que é possível abrir facilmente todas as saídas; ter os caminhos de saída escolhidos e identificados para sair de cada divisão; definir pontos de encontro comuns que sejam do conhecimento de toda a família.

Durante uma situação de evacuação é essencial:

- Cumprir as indicações de dadas pelas autoridades;

- Não voltar atrás;

- Ajudar crianças, idosos ou familiares com limitações de mobilidade;

- Não perder tempo a recolher objetos desnecessários - levar apenas o kit de evacuação previamente preparado;

- Proteger o corpo das chamas e do calor com vestuário adequado (preferencialmente, calças e camisola de manga comprida, luvas e lenço para proteger a cara do calor e dos fumos);

- Levar os animais de companhia;

- Fechar as portas e janelas de casa, bem como outras aberturas (como grelhas de ventilação) que possibilitem a entrada de faúlhas para o interior;

- Deixar acesas as luzes exteriores da habitação;

- Utilizar o telemóvel apenas quando imprescindível;

- Escolher sempre o caminho de saída da habitação mais seguro (isto é, o que tiver menos fumo e calor). Se estritamente necessário, atravessar os espaços com fumo da forma mais próxima do chão possível;

- Acompanhar as instruções das autoridades através dos órgãos de comunicação social ou outros canais de aviso.

Caso a fuga não seja possível, deve refugiar-se em casa cumprindo as seguintes recomendações:

- Proteger o corpo das chamas e do calor com vestuário seco (de preferência não sintético) e adequado (calças e camisola de manga comprida, luvas e lenço para proteger a cara do calor e dos fumos);

- Afastar as cortinas e sofás que estejam junto às janelas e retirar o mobiliário de exterior, lonas e lenhas que possam estar no jardim, quintal, alpendres ou terreno junto à casa;

- Fechar as portas e janelas de casa, bem como outras aberturas que possibilitem a entrada de faúlhas para o interior;

- Colocar toalhas molhadas nas frestas das portas e janelas;

- Ficar longe das paredes;

- Procurar abrigo nas divisões do extremo oposto da habitação em relação ao lado por onde o incêndio se está a aproximar;

- Colocar os animais de companhia numa única divisão da habitação e preferencialmente acompanhados. Nunca soltar os animais para a rua;

- Se possível, regar abundantemente paredes, telhado e terreno até 10 metros à volta de casa.

- Cortar o gás e, caso tenha condições de segurança, desligar e retirar botijas de gás para um local seguro, por exemplo mergulhando-as dentro de tanques para minimizar o risco de explosão;

- Utilizar o telemóvel apenas quando imprescindível;

- Esperar que o fogo passe e, posteriormente, verificar a existência de focos de incêndio na envolvente da habitação e no telhado.

