O que pode mudar dia 15, pandemia terá começado em laboratório de Wuhan e outros destaques TSF

Portugal conheceu esta segunda-feira as propostas dos especialistas para a fase inicial do desconfinamento

Baltazar Nunes, do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, estabeleceu a meta a 14 dias dos 60 casos por cem mil habitantes, ou menos, como o patamar ideal para pensar em desconfinamento, e espera que esse número seja alcançado a 15 de março. A TSF explica-lhe as propostas dos especialistas para a fase inicial do desconfinamento, numa altura em que a mira está apontada para o dia 15 de março.

Enquanto se discute este novo desconfinamento, ainda se investigam alguns dos surtos que marcaram o último verão. A Ministra da Saúde quer ver responsabilizados os responsáveis da Ordem dos Médicos e do Sindicato Independente dos Médicos (SIM) que levaram médicos do Serviço Nacional de Saúde a recusarem-se a trabalhar no lar de Reguengos de Monsaraz durante o surto de Covid-19 que em junho e julho de 2020 matou 18 pessoas. Um dos maiores surtos da pandemia.

Um ano após o início da luta contra a pandemia, a origem do vírus continua por apurar e, na comunidade científica, ganha força a exigência de uma investigação à possibilidade de um acidente laboratorial, posição sustentada também pelo biólogo Bret Weinstein. O norte-americano defende que o coronavírus deverá ter sofrido uma fuga acidental de um laboratório chinês e que a sua capacidade de infetar mais de 100 milhões em todo o mundo em menos de um ano pode não ter tido origem num processo natural de transmissão entre espécies.

Entre os efeitos da pandemia está também "uma redução drástica do número de correios humanos utilizados por organizações criminosas para o transporte de droga porque os correios, normalmente vêm em voos comerciais de linhas aéreas regulares, se não existirem esses voos, as organizações criminosas vão tentar fazer chegar essa droga por outra forma", explicou à TSF o diretor da Unidade de Combate ao Tráfico de Estupefacientes da Polícia Judiciária, Artur Vaz.

No último ano, os traficantes mudaram de estratégia e passaram a usar, essencialmente, a via marítima e a PJ está cada vez mais atenta aos aeroportos mais pequenos.

O apelo de Constança Bradell nas redes sociais, para conseguir um medicamento inovador para a fibrose quística, já está a ter resultados. O Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte (CHULN) submeteu, junto do Infarmed, cinco pedidos para utilização do Kaftrio. Destes cinco pedidos, um deles destina-se à jovem.

No entanto, o diretor clínico do CHULN recusa que a denúncia feita pela jovem nas redes sociais tenha tido qualquer peso na decisão de incluí-la neste grupo de cinco doentes que pode vir a receber o medicamento.

No desporto, Sporting e Rúben Amorim foram acusados de fraude e agora o técnico arrisca uma suspensão entre um a seis anos. Em causa está uma participação, apresentada em março de 2020, pela Associação Nacional de Treinadores de Futebol. Tiago Machado, especialista em direito desportivo, diz que as fichas de jogo, onde consta quem é o treinador principal e o adjunto, vão ser uma peça fulcral na investigação.

No futebol internacional, um dos árbitros que participou no jogo Paris Saint-German-Istanbul Basaksehir, a contar para a Liga dos Campeões, em dezembro, foi suspenso pela UEFA até ao final da época por "comportamento impróprio".

Do outro lado do oceano, no Brasil, país que enfrenta uma das piores fases da pandemia, o juiz Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, anulou todas as condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela Justiça Federal no Paraná, ou seja, por Sergio Moro e pela juíza que o sucedeu, Gabriela Hardt, relacionadas às investigações da Operação Lava Jato. Com este desfecho, Lula poderá ser candidato às eleições do próximo ano.