O que propõem os peritos para travar Covid, pareceres jurídicos que nunca existiram e outros destaques TSF

Marcelo Rebelo de Sousa conversa com António Costa durante a reunião sobre a situação epidemiológica em Portugal, na sede do Infarmed

Raquel Duarte, do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, alertou que Portugal está, neste momento, a atravessar uma "tendência de agravamento" da pandemia de Covid-19. Por isso, na reunião dos especialistas do Infarmed recomendou, entre outras medidas, o desfasamento de horários, o teletrabalho e o uso de máscaras em aglomerados.

Portugal encontra-se na quinta fase da pandemia de Covid-19 e apresenta uma incidência de infeções de 203 casos por 100 mil habitantes, sendo mais elevada na população jovem, adiantou esta sexta-feira a Direção-Geral da Saúde (DGS).

Ouvido no Parlamento na sequência da Operação Miríade, João Gomes Cravinho disse que não houve "tratamento especial, nem quaisquer hesitações" na abordagem a este caso e acrescenta que tudo seguiu os trâmites normais.

Marcelo Rebelo de Sousa admite que o "erro é dele" quanto aos pareceres jurídicos da operação Miríade. À margem da conferência de imprensa após a reunião do Infarmed, durante a audição do ministro, na Assembleia da República, o Presidente da República falou por temer "ser mal interpretado".

A atual provedora de Justiça, Maria Lúcia Amaral, foi reconduzida no cargo, com 176 deputados a votarem a favor de um segundo mandato para a jurista, até 2025. A TSF já tinha noticiado um entendimento entre os dois maiores partidos para reconduzir a provedora.

Álvaro Beleza considera que o povo português é "moderado" e, por isso, quando o PSD tiver um líder carismático, o Chega desaparecerá. Em entrevista à TSF e ao Diário de Notícias, o dirigente do PS diz acreditar que "a direita é mais napoleónica e, portanto, vive de líderes carismáticos", dando o exemplo do antigo primeiro-ministro Aníbal Cavaco Silva.

