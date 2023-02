O que se diz numa escola secundária sobre a violência no namoro?

© Photo by lilartsy on Unsplash

Por Dora Pires com Lusa 14 Fevereiro, 2023 • 15:17 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Com um aumento de 10%, nos últimos cinco anos, do número de namoros que acabam com queixas na polícia, a ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, que coordena também a secretaria de Estado da Igualdade, foi a uma escola para ouvir os alunos sobre o tema.

Nos últimos cinco anos registaram-se quase 10.500 queixas e o tema foi a debate na escola Secundária da Ramada.

Ouça a reportagem da TSF. 00:00 00:00

A GNR registou 1421 crimes de violência no namoro em 2022, mais 28,5% do que em 2021, revelam dados daquela força de segurança, segundo os quais 17% dos casos registados são relativos a menores de 25 anos.

Em 2021 foram registados 1.105 crimes de violência no namoro em todas as faixas etárias, registando-se 332 vítimas com idade até aos 24 anos.

Também a Polícia de Segurança Pública (PSP) anunciou, a propósito do dia dos namorados, ter registado 2109 queixas de violência no namoro em 2022, o que representou um aumento de 10% em cinco anos.

A PSP precisa que, entre 2018 e 2022, recebeu 10.480 queixas por violência no namoro, sendo a maioria das vítimas mulheres.

Segundo a PSP, em 2018 foram registadas 1920 queixas, no ano seguinte 2185, em 2020 diminuíram para 2051, voltando a subir em 2021 para 2215 e, no ano passado, as denúncias voltaram a baixar, registando-se 2109.