O que se sabe do confinamento, alterações ao estado de emergência e outros destaques TSF

O dia fica marcado pela reunião do Infarmed que juntou especialistas e políticos para discutir o novo confinamento. Até agora, sabe-se que vai ter a duração de um mês. As escolas são o ponto da discórdia, mas vão ser ponderadas as aulas presenciais a partir dos 12 anos.

Ao início da noite, o país ficou a conhecer a proposta de decreto presidencial que Marcelo enviou ao Governo para orientar o próximo estado de emergência, que é renovado até dia 30 de janeiro. Há novidades e, entre elas, está a possibilidade de haver uma limitação de preços e de os idosos em lares poderem votar sem de lá saírem. Consulte aqui o decreto:

Marcelo Rebelo de Sousa mostrou-se muito irritado" com as autoridades de saúde porque não recebeu, "por escrito, uma posição" sobre se podia ou não ir ao debate que decorre esta noite na RTP.

A discussão sobre um novo confinamento continua, num dia em que Portugal atinge um novo máximo diário de mortes por Covid-19. Nas últimas 24 horas, morreram 155 pessoas e há mais 7.259 novos casos confirmados da doença.

Ainda esta terça-feira, destaque para um vídeo publicado na rede social Twitter por Ana Gomes. A candidata à Presidência pede a Marcelo Rebelo de Sousa e ao Parlamento que ponderem a data das eleições presidenciais, apesar de não querer o adiamento. Alerta ainda para a segurança coletiva "de todos e todas que querem votar".

Por fim, destaque para o caso de Ihor Homeniuk, o ucraniano morto em março de 2020 quando estava à guarda do SEF no aeroporto de Lisboa. A família aceitou a indemnização proposta pela Provedora de Justiça, no valor de mais de 800 mil euros e Costa já assinou o despacho que dá seguimento ao pagamento.