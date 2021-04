O que se segue após o estado de emergência, Sérgio Conceição falha quatro jogos e outros destaques TSF

© Nuno Veiga/Lusa

Com o fim já anunciado do estado de emergência, os restaurantes portugueses querem começar a trabalhar sem limite de horários já neste fim de semana. A proposta é da Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal, que sublinha que o setor tem sido "exemplar" no combate à pandemia.

O Estado está preparado, garantiu esta quarta-feira o ministro da Economia, para garantir parte das dívidas sobre moratória dos setores mais afetados pela Covid-19. Tudo depende do que os bancos venham a conceder.

No futebol, o Moreirense-FC Porto continua a dar que falar. Sérgio Conceição ficou hoje a saber que vai falhar o clássico com o Benfica depois de ter sido suspenso por 21 dias após a expulsão em Moreira de Cónegos.

O astronauta norte-americano Michael Collins morreu, esta quarta-feira, aos 90 anos. Formava, com Neil Armstrong e Buzz Aldrin, o trio que levou a cabo a missão Apollo 11. Collins não chegou a pisar a lua, mas orbitou-a durante horas enquanto os dois colegas colhiam amostras em direto para todo o mundo.

O Governo está a preparar-se para cancelar o projeto de mineração de lítio em Montalegre. O ministro do Ambiente justifica a decisão com "falta de profissionalismo" por parte da empresa LusoRecursos.

O Santander Totta, chegou a acordo para a saída de 68 trabalhadores no primeiro trimestre deste no, mas prevê eliminar os postos de mais 100 a 150 trabalhadores. O Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários (SNQTB) considera que é "injusta e inaceitável" a redução de quadros "unilateral".

Fernando Medina, presidente da Câmara de Lisboa, garante que vai continuar a consultar o ex-vereador do Urbanismo Manuel Salgado em matérias que "entenda relevantes", apesar das suspeitas de crimes no âmbito de processos urbanísticos.

Uma em cada quatro pessoas vacinadas contra a Covid-19 com fármacos da Pfizer ou da AstraZeneca sentiram efeitos secundários leves, como dores de cabeça e fadiga, revela um estudo do King's College de Londres.