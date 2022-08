O recado de Marcelo para a igreja, Vizela travou batalha campal com GNR há 40 anos e outros destaques TSF

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa © António Pedro Santos/Lusa

Marcelo Rebelo de Sousa recebeu a Comissão Independente criada pela Igreja para fazer levantamento de abusos sexuais no país e deixou um recado à Igreja Católica. Além disso, confessou ter ficado impressionado com o facto de nenhuma das vítimas pedir indemnizações.

Faz esta sexta-feira 40 anos que Vizela travou uma batalha campal com a GNR, de que resultaram vários feridos, pela criação do concelho. Um dos então jovens que integraram o denominado grupo "A Pesada", que encetou diversas ações de protesto, José Manuel Couto, recorda à TSF que "foi uma tentativa de nos amedrontar, mas ainda foi pior, o povo sentiu-se ofendido".

Portugal registou, entre 26 de julho e 1 de agosto, 21.302 infeções pelo coronavírus SARS-CoV-2, 66 mortes associadas à Covid-19 e manteve a diminuição dos internamentos, indicou a Direção-Geral da Saúde (DGS).

Já é costume, competir e ganhar. Mas desta vez, o prémio estava no imaginário de Marcelo Almeida e Luciano Pereira desde que fundaram a Orquestra de Sopros da Academia de Artes de Chaves, há 14 anos. Finalmente a orquestra conseguiu apurar-se para o World Music Contest, nos Países Baixos, e com um concerto de 48 minutos ficou em primeiro lugar. Mais, conseguiu a mais alta pontuação de sempre. O maestro Luciano Pereira contou à TSF que queriam aproveitar a Nacional 2 e a partir daí escolher um programa musical que conseguisse representar a viagem e levá-la até à Holanda".

Para manter os cidadãos informados, o Serviço Nacional de Saúde disponibilizou no seu site o horário de funcionamento, em tempo real, dos serviços de urgência obstétrica/ginecológica e blocos de partos através da pesquisa por distrito.

Fundada há 83 anos, a reboque da iniciativa do padre da aldeia, a Cooperativa Eléctrica de Vilarinho é uma das nove no país que ainda hoje levam luz à casa dos respetivos fregueses. Na época, foi a forma de romper a escuridão das noites rurais nesta aldeia do concelho de Santo Tirso, hoje é um refúgio de bons preços e serviços modernos. Podia ir mais longe, chegar a outros consumidores, "só que a lei não deixa".

Os alunos do secundário obtiveram melhores resultados na segunda fase dos exames nacionais em relação à primeira fase, mas na Matemática A, Matemática Aplicada às Ciências Sociais e Português Língua Não Materna a média desceu e foi negativa.

Em Lisboa, a circulação na linha azul do metro vai estar interrompida entre as estações do Jardim Zoológico e Parque de 11 a 15 de agosto, para trabalhos na via-férrea, informou a empresa.

Nos Açores, a chuva intensa que se faz sentir na Praia da Vitória, na Terceira, desde quinta-feira, provocou 15 ocorrências, disse a presidente da câmara, adiantando que 53 pessoas da zona de campismo no Paul foram deslocadas para uma escola.

O fenómeno das alterações climáticas está a ter impacto no nascimento das tartarugas. No estado norte-americano da Florida, as recentes ondas de calor estão a levar a que quase só nasçam fêmeas, de acordo com a CNN Internacional. O sexo das tartarugas é influenciado pela temperatura a que os ovos são incubados e a areia nas praias, onde as tartarugas deixam os ovos, tem estado muito quente.

"Servida à temperatura certa, no copo certo" e consumida "socializando, de forma responsável num espaço adequado à convivência sã". É assim a cerveja perfeita, na opinião de Tiago Brandão, confrade-mestre da Confraria da Cerveja. Porque a "cerveja perfeita está para ser inventada", diz à TSF, mas os cervejeiros conseguem servi-la todos os dias, "o que é um milagre". A bebida alcoólica mais consumida em Portugal é celebrada esta sexta-feira, Dia Internacional da Cerveja, data assinalada em mais de 50 países na primeira sexta-feira do mês de agosto.