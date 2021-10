O regresso às pistas e outras novidades do dia da "libertação" entre os destaques TSF

© Igor Martins / Global Imagens

Entre os assuntos que marcaram a manhã desta sexta-feira, está o arranque da última fase de desconfinamento em Portugal. Entre as principais novidades do dia da "libertação", destaque para as lojas e restaurantes que deixam de estar sujeitos a restrições de horários e de limitação de clientes, bem como para as discotecas e bares que, depois de 18 meses encerrados, podem agora reabrir.

Também sobre a pandemia, a Direção-Geral da Saúde emitiu um referencial em que esclarece todas as regras que se aplicam às escolas, entre as quais sobre o uso de máscaras, a testagem, isolamentos profiláticos e até alterações à terminologia e abordagem de um grupo de casos em determinado ambiente escolar.

Na ordem do dia está também a norma divulgada pela Direção-Geral da Saúde, que estabelece que pessoas com vacinação completa que tenham tido um contacto de risco deixam de ter fazer isolamento se testarem negativo à Covid-19. Estão, no entanto, obrigados a isolamento os contactos de casos confirmados no contexto de surtos em lares e noutras estruturas para pessoas idosas, unidades de cuidados continuados, de acolhimento de crianças e jovens em risco, cadeias e centros de acolhimento de migrantes e refugiados.

Destaque ainda para a entrevista TSF/DN desta semana, com o almirante Melo Gomes, que critica a forma como o Governo geriu a pretensão de substituir o atual CEMA e recorda que se a crise não for bem explicada, pode estar em causa o regular funcionamento das instituições.

Por fim, o fim de semana será marcado pelo regresso da chuva. O IPMA colocou cinco distritos sob aviso amarelo devido à chuva e vento forte.