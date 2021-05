O regresso de Santana Lopes, italiana vacinada seis vezes contra a Covid e outros destaques TSF

© Martin Bureau/AFP

Entre os assuntos que definiram a manhã desta segunda-feira está a candidatura de Santana Lopes à Câmara da Figueira da Foz. A reação do PSD já se fez ouvir, com o candidato social-democrata à Figueira a dizer à TSF que a cidade foi das últimas escolhas de Santana e a afastar a hipótese de uma ponte entre as duas candidaturas.

Em destaque também os cinco anos desde a abertura do Túnel do Marão. A obra, inaugurada em maio de 2016, encurtou a duração dos percursos e possibilitou a atração de mais empresas e trabalhadores. A TSF foi descobrir como mudou a vida de quem vive na região.

Na ordem do dia, está ainda a queda do número de reclamações sobre o Serviço Nacional de Saúde, em tempo de pandemia. Os utentes do SNS apresentaram, em 2020, menos 23% das queixas quanto ao tempo de espera para a realização de consultas e de cirurgias.

Em Odemira, mantém-se a cerca sanitária devido aos surtos de Covid-19 no concelho. Esta manhã, a GNR travou a entrada a mais de 150 trabalhadores da zona.

E em Jerusalém, o conflito israelo-palestiniano está em escalada. Pelo menos 215 palestinianos ficaram feridos em confrontos com a polícia israelita, esta madrugada.

Por último, a história de uma estudante italiana que recebeu, por erro, seis doses da vacina contra a Covid-19 da Pfizer, um caso inédito de overdose. Até agora está bem, mas mantém-se em observação num hospital na Toscana.