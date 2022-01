O retrato da pandemia traçado pelos especialistas, um manual para quem está infetado e outros destaques TSF

A ministra da Saúde, Marta Temido, intervém na XXV Sessão de apresentação sobre a “Situação Epidemiológica da Covid-19 em Portugal” no Infarmed, em Lisboa, 05 de janeiro de 2022. TIAGO PETINGA/LUSA © LUSA

Durante a manhã de quarta-feira, especialistas de saúde pública e políticos voltaram a reunir-se para avaliar a evolução da pandemia de Covid-19, numa altura em que Portugal regista um aumento significativo de infeções devido à maior capacidade de transmissão da variante Ómicron. Acompanhe tudo sobre a Covid-19 aqui.

Ainda durante a reunião no Infarmed, a equipa liderada pelo médico Baltazar Nunes, do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, prevê que o máximo de casos em Portugal, dada a variante Ómicron, seja atingido na segunda semana de janeiro. Conheça as mais recentes novidades sobre a reunião em direto na TSF.

Com dúvidas sobre a Covid-19? Eis algumas respostas a dúvidas que podem ser colocadas por doentes e ou por pessoas com suspeita de infeção.

"Tenho vontade de irritar pessoas não vacinadas até ao fim". Emmanuel Macron, chefe de Estado francês falou sem filtro sobre as pessoas que não querem ser vacinadas contra a Covid-19 e a declaração desencadeou uma vaga de reações e interrompeu os debates sobre o passe vacinal, em discussão na Assembleia Nacional.. Acompanhe as últimas notícias sobre a Covid-19 em França e ouça a reportagem da correspondente da TSF em Paris, Lígia Anjos.

Em entrevista à TSF, Dave Eggers, autor do livro "The Every" lamenta que as pessoas se sujeitem ao totalitarismo da internet e dos algoritmos, sem se rebelarem para defender as suas liberdades. Leia a entrevista na íntegra.