"O rio tem sensores." Rui Moreira deixa mensagem de tranquilidade à população

Com o alerta vermelho de cheias ativado no rio Douro, a água está de novo a inundar a zona de Miragaia. Há pessoas que já estão a ser retiradas da zona mais baixa, junto à Alfândega do Porto.

Rui Moreira, o presidente da Câmara, prepara-se para se deslocar a Miragaia, mas antes deixou uma mensagem de tranquilidade. Reforçou que estas pessoas, que estão a ser retiradas, conhecem bem o feitio deste rio.

"A vantagem que temos com estas populações é que são pessoas que, desde a sua infância, conhecem o temperamento do rio Douro. Por isso acredito, e tenho lá a minha vereadora responsável pela Proteção Civil, que as coisas estão a decorrer normalmente", explicou à TSF Rui Moreira.

Rui Moreira confirma a retirada de pessoas da zona de Miragaia 00:00 00:00

As cheias no Douro estão a ser consideradas as piores dos últimos 13 anos. Rui Moreira prevê que, esta sexta-feira à noite, a inundação em Miragaia seja maior que na quinta.

"Estamos novamente com inundação e, portanto, prevemos que hoje o nível das águas possa ser mais elevado à noite do que foi hoje de manhã. Estamos a acompanhar a situação com a Proteção Civil, os nossos bombeiros sapadores e os serviços do ambiente que também nos auxiliam nisso com a polícia municipal", afirmou o presidente da Câmara do Porto.

Presidente da autarquia diz que é preciso manter as precauções 00:00 00:00

Quanto à gestão que está a ser feita das barragens, o autarca não espera surpresas para esta sexta-feira.

"Temos informações e o rio tem sensores. Hoje já não são previsíveis situações de surpresa, mas é evidente que estamos a falar de fenómenos meteorológicos extremos e, portanto, temos de estar alerta", acrescentou Rui Moreira.