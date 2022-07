O S. Francisco de Xavier e as preocupações de Marcelo, o aviso de Ventura e outros destaques TSF

© Mário Cruz/Lusa (arquivo)

O Presidente da República alertou esta sexta-feira que "a pior coisa" que poderia acontecer nas urgências do Hospital São Francisco Xavier, seria uma "radicalização de posições". Marcelo Rebelo de Sousa está preocupado com "a falta de acordo entre os profissionais de saúde e os responsáveis do Serviço Nacional de Saúde".

O Sindicato Independente dos Médicos exigiu soluções depois da entrega de escusas de responsabilidade por parte de 25 médicos e da demissão dos chefes de equipa do serviço de urgência do hospital.

No dia em que o acordo entre chefes de urgência e administração do hospital falhou, a administração admitiu interromper férias para não encerrar urgências em agosto.

O líder do Chega revelou, depois de uma reunião com o Presidente da República, ter ficado com a perceção de que Marcelo foi "sensível aos argumentos" do Chega sobre as atitudes de Augusto Santos Silva. Se essa perceção estiver errada, Ventura comprometeu-se a ligar ao PR para pedir desculpas. Questionado, o chefe de Estado acabou por nem querer falar do tema.

Com o país a passar por uma crise no SNS, o diretor do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, Henrique Cyrne de Carvalho, garante que a falta de médicos a que se tem assistido neste verão não tem nada a ver com a falta de vagas em medicina no ensino superior. E deixa elogios às instituições portuguesas.

Em destaque esta sexta-feira esteve também a decisão do Supremo Tribunal de Justiça de rejeitar o recurso apresentado pelos três inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), condenados a nove anos de prisão pelo homicídio do cidadão ucraniano, Ihor Homeniuk, em março de 2020. O advogado de família de Ihor Homeniuk teme que a defesa dos inspetores do SEF recorram para o Tribunal Constitucional, mas realça que foi reconhecido à viúva o direito de se constituir assistente.

Os lucros da Caixa Geral de Depósitos aumentaram 65% para 486 milhões de euros no 1.º semestre deste ano. Sobre o assunto, o presidente executivo da Caixa Geral de Depósitos (CGD), Paulo Macedo, referiu que a CGD não tem lucros excessivos, recordando que a banca já tem impostos extraordinários.

Na área da saúde, foram confirmadas as primeiras mortes por varíola dos macacos no Brasil e em Espanha.

No desporto, o antigo treinador do guarda-redes Vladan Kovacevic acredita que o bósnio não vai ter dificuldades na adaptação a um clube como o Benfica.