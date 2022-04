O "tabu" de Rui Moreira, preço do gasóleo sobe e outros destaques TSF

Rui Moreira, presidente da Câmara do Porto, é o convidado do Em Alta Voz © Igor Martins / Global Imagens

O Presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira, assumiu esta quinta-feira no Em Alta Voz, da TSF ​​​​​​​e do DN, que a possível candidatura à presidência do FC Porto "é um tema tabu", enquanto Pinto da Costa não decidir sair do clube.

Segunda-feira o preço do gasóleo vai voltar a subir. Desta vez, o aumento é de quatro cêntimos. Pelo contrário, o preço da gasolina não vai sofrer alterações. Os consumidores poderão beneficiar do Autovoucher até ao final do mês.

Quanto à Covid-19, de acordo com os dados semanais, o índice de transmissibilidade (Rt) baixou para os 0,94 e regista uma média de 8981 casos por dia.

Na aproximação da Páscoa, o borrego está mais caro. No entanto, as duas questões não têm nenhuma relação. É uma nova realidade que passa ao lado da Páscoa.

Esta sexta-feira, 221 militares portugueses vão partir para a Roménia para participar numa missão de dissuasão da NATO, com a guerra na Ucrânia como pano de fundo.

No palco da guerra, o enviado especial da TSF, Rui Polónio, está em Mykolaiv, perto da aldeia de Kashper-Mikolaivka que foi bombardeada a 5 de março.

A Rússia acusou Kiev de bombardear uma aldeia russa junto à fronteira. De acordo com o governador de Bryansk "há feridos entre os habitantes".

José Silva Peneda, antigo presidente do Conselho Económico Social, propôs, em declarações à TSF, uma "espécie de poupança forçada" para aumentar os salários no Estado.

O patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, considera que é preciso "pedir perdão" pelos abusos sexuais na Igreja Católica.

O telescópio Hubble fotografo o cometa mais largo alguma vez observado. O cometa tinha sido detetado pela primeira vez em 2010 pelos astrónomos Pedro Bernardinelli e Gary Bernstein.