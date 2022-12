O tudo ou nada contra a Suíça, Setúbal sem urgências pediátricas e outros destaques TSF

Fernando Santos © José Sena Goulão/EPA

A manhã informativa da TSF desta terça-feira fica marcada pelo duelo entre Portugal e Suíça a contar para os oitavos de final do Mundial de futebol, no Catar. O jogo está marcado para as 19h00 e tem relato na TSF.

A promessa é do capitão da seleção, Cristiano Ronaldo: "Hoje é por Portugal. Vamos com tudo."

E neste dia de tudo ou nada, há portugueses na Suíça que vão apoiar a equipa das quinas.

Morreu Kirstie Alley, a atriz que ganhou um Emmy pelo seu papel na série televisiva "Cheers" e participou em filmes como "Olha Quem Fala". Tinha 71 anos.

Na ordem do dia estão também os constrangimentos nos hospitais portugueses. O vereador da saúde da câmara municipal de Setúbal, Pedro Pina, considera "constrangedor e preocupante" o encerramento temporário da Urgência Pediátrica do Hospital de São Bernardo, que devido à falta de médicos só deverá reabrir às 09h00 de dia 12.

A linha SNS24 atendeu em novembro 194 mil chamadas, mais 20 mil do que em outubro, que resultaram no encaminhamento de 56 mil pessoas para os serviços de urgência.

Destaque ainda para a operação especial da PSP em diversas freguesias de Lisboa, que envolve 20 buscas e visa diversos suspeitos de posse de armas de fogo usadas em atos criminosos.

Por fim, sobre a guerra na Ucrânia, o governador da região russa de Kursk afirmou que um ataque com um drone provocou um incêndio num aeródromo da província que faz fronteira com a Ucrânia. Por outro lado, Zelensky reafirmou a sua recusa em assinar um acordo de paz com a Rússia, alegando que o líder russo, Vladimir Putin, acabará por violar o compromisso.