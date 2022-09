O último adeus a Isabel II, intolerância no futebol e outros destaques TSF

© Hannah Mckay/AFP

Por TSF 19 Setembro, 2022 • 12:46 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A manhã fica marcada pelo funeral de Estado de Isabel II em Londres. Cerca de dois mil convidados, entre presidentes, reis, príncipes e primeiros-ministros de todo o mundo, assistiram à missa na abadia de Westminster. Segue-se um cortejo nas ruas de Londres até ao Castelo de Windsor. Acompanhe aqui:

A violência e intolerância no futebol foram tema no Fórum TSF. Lúcio Correia, professor de direito de desporto, defende que o Governo e a Liga de Clubes têm uma atitude passiva perante casos que se têm repetido nos últimos dias, lamentando também a "impunidade" dos clubes.

As aulas têm de estar a funcionar em todas as escolas do país a partir desta segunda-feira e há quase 1970 horários sem candidatos ou recusados. Geografia está entre as disciplinas com maior escassez de docentes.

O Governo garante que a subida automática das pensões em 2023 iria colocar as contas no vermelho cinco anos mais cedo do que o previsto. Num documento enviado ao Parlamento, o Executivo justifica a alteração à fórmula prevista na lei e diz que, se nada fosse feito, haveria um saldo negativo de mil milhões de euros já no final da década.

O filme "Alma Viva", da realizadora luso-francesa Cristèle Alves Meira, é o candidato de Portugal a uma nomeação para os prémios norte-americanos de cinema Óscares, em 2023, revelou esta segunda-feira a Academia Portuguesa de Cinema.

O preço do pão estava, em agosto, 18% mais alto do que no mesmo mês de 2021 na União Europeia, divulga esta segunda-feira o Eurostat, em consequência da ofensiva russa na Ucrânia, que perturbou os mercados globais.

Todos os distritos de Portugal continental estão esta segunda-feira sob aviso amarelo devido à previsão de aguaceiros por vezes fortes, que poderão ser de granizo e trovoada, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

Um dos responsáveis máximos pelas medidas de prevenção epidémica da China aconselhou a que se evite tocar em estrangeiros como forma de prevenir infeções pela varíola dos macacos.