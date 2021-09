O último dia de campanha, as preocupações com a cibersegurança e outros destaques TSF

© Pixabay

24 Setembro, 2021 • 11:41 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

No último dia de campanha para as eleições autárquicas, os líderes partidários estão um pouco por todo o país, em autarquias-chave que querem reconquistar, manter ou nas quais esperam eleger representantes. Acompanhe aqui ao minuto.

"Falar em total segurança, só de forma presencial e em ambiente controlado." O diretor geral do Gabinete Nacional de Segurança, Contra-Almirante António Gameiro Marques afirma que não há forma de garantir a total fiabilidade das comunicações. Por isso, aconselha os mais altos dignitários a, se o assunto for mesmo secreto, falarem de forma presencial e em ambiente controlado.

José ​​​​​​Tribolet, fundador do Instituto de Engenharia de Sistema e Computadores, encara como muito sério o aviso do diretor-geral do gabinete de Segurança Nacional, que afirmou, em entrevista à TSF e ao DN, que nada garante que as conversas ao telefone entre as mais altas figuras do Estado sejam totalmente seguras. José Tribolet manifesta estar "preocupado" com o desinvestimento na cibersegurança em Portugal. O antigo professor do Instituto Superior Técnico garante que se trata de uma área "dinâmica" que exige os maiores cuidados, até porque há ameaças sérias à privacidade das comunicações.

O Tribunal Provincial das Astúrias aceitou, esta sexta-feira, o recurso interposto pelos dois jovens portugueses acusados de violação de duas jovens na cidade espanhola de Gjón, em julho, e autorizou a sua libertação mediante pagamento de fiança.

Centenas de pessoas reuniram-se nesta sexta-feira próximo do consulado italiano em Barcelona, guardado por um forte dispositivo da polícia, em protesto contra a prisão na Sardenha do ex-presidente do Governo catalão Carles Puigdemont.

O advogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boie, disse esta noite que o ex-presidente catalão está "absolutamente tranquilo" após ser detido pelas autoridades italianas, porque confia nas "garantias de direito da União". Em declarações à TV3, o advogado disse que falou várias vezes esta noite com Carles Puigdemont e constatou que o ex-presidente, detido à chegada à Sardenha, na Itália, não está preocupado com a situação.

O vulcão Cumbre Vieja, na ilha de La Palma (Canárias) mantém-se ativo, apresentando períodos mais explosivos e tendo já devastado 240 hectares de terrenos num perímetro de 16 km. Dados também fornecidos nesta sexta-feira pelo Departamento de Segurança Nacional (DSN) espanhol mostram que a coluna de gases que sai do vulcão atinge até 4500 metros de altura.