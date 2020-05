"O vírus não distingue as razões pelas quais as pessoas se juntam"

© Orlando Almeida/Global Imagens

A Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública admite que pode ser preciso repensar a forma como o país está a desconfinar. No Fórum TSF desta sexta-feira, o presidente da associação, Ricardo Mexia, admite que a situação em Lisboa e Vale do Tejo preocupa.

O dirigente afirma que é preciso perceber o que se passa, e identificar as vias de transmissão. "Neste momento temos de repensar várias das questões. Se conseguirmos perceber em que contexto as pessoas se estão a infetar, podemos intervir concretamente. Se não tivermos essa noção, temos de abordar estratégias mais abrangentes", adianta.

A reabertura dos centros comerciais em Lisboa, agendada para o próximo dia 1 de junho, pode estar em causa, mas Ricardo Mexia admite que o Governo pode ter de ir mais além.

"Provavelmente temos de repensar o ritmo desta retoma. Sabemos que com a redução das restrições estamos a aumentar o potencial para a doença se disseminar", lembra o dirigente.

A Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública aponta ainda que as autoridades têm passado mensagens confusas, o que "faz com que os comportamentos sejam menos seguros e menos saudáveis".

Ricardo Mexia recorda que é preciso fazer um desonfinamento gradual, e que o "novo normal" não permite a realização de todas as tarefas. "Algumas atividades pessoais podem ser realizadas, mas há outras que não podem acontecer. Isto é difícil de perceber pela população e difícil de justificar do ponto de vista técnico. O vírus não distingue as razões pela qual as pessoas se juntam."

O Conselho de Ministros vai reunir-se esta sexta-feira para fazer o balanço das medidas da segunda fase de desconfinamento e tomar decisões relativamente à terceira fase, que prevê a reabertura do pré-escolar, dos cinemas, teatros e salas de espetáculo. O crescente número de casos de contágio em Lisboa e Vale do Tejo pode levar o executivo a adotar um novo plano para a região.