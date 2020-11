"O vírus não espera 3 dias" nem olha para o mapa. Viseu critica definição de concelhos de risco

António Almeida Henriques, presidente da Câmara de Viseu © Maria João Gala/Global Imagens

Por Maria Miguel Cabo com Carolina Rico 13 Novembro, 2020 • 13:02 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O presidente da Câmara Municipal de Viseu não ficou surpreendido com a entrada do concelho na lista de municípios em confinamento parcial e com medidas mais restritivas para combater à pandemia da Covid-19, mas critica a forma como o Governo está a conduzir o processo.

Em declarações à TSF, António Almeida Henriques promete seguir as orientações dos Governo, mas entende que o método como são definidos os concelhos de risco "devia ser mais transparente".

"Há aqui alguma opacidade na forma como este processo está a ser conduzido. Acaba por não se perceber entre que datas é que o Governo faz a quantificação, que critérios é que faz, e quem é a entidade que define esse mapa."

Depois de avisado de que Viseu iria entrar na lista, o autarca diz que estava preparado para implementar de imediato as medidas definidas. Avançar com novas restrições só na segunda-feira não faz sentido, condena.

"Parece que o vírus vai poder esperar três dias e não contaminar as pessoas entretanto", ironiza. "Medidas deste género ou se aplicam de imediato ou estamos a adiar os seus efeitos e eventualmente a implicar uma disseminação maior" da doença.

O autarca considera ainda que as restrições impostas para controlo da pandemia deviam avançar por regiões. "O vírus não chega a um determinado sítio e pára", justifica.

Para Almeida Henriques, "fazia mais sentido (...) que o Governo desse um papel maior às comunidades intermunicipais para quê pudessem tratar do assunto" com um mapa territorial diferente, mais adequado à realidade local.

"Viseu tem 30 mil veículos que saem e entram todos os dias em direção aos concelhos que estão à volta", nota, a título de exemplo.

O presidente da Câmara de Viseu também está preocupado com a pressão que a Covid-19 está a causar no Hospital de São Teotónio, que considera não ter condições para receber doentes infetados de outras zonas do país.

"Sabemos que há uma pressão grande sobre o Hospital de Viseu para transferir para cá casos de outros hospitais do país. Se isto acontecer então é que entramos no descalabro", alerta.

"Obviamente que temos de ser solidários e remar todos no mesmo sentido, mas estamos com uma situação de contingência, de emergência, em que esmagadora maioria dos concelhos deste distrito estão com medidas restritivas, [por isso] é preciso manter a disponibilidade deste hospital."

LEIA AQUI TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19