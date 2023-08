Obras do Metro do Porto fecham uma das saídas do Tunel de Ceuta

As obras da Linha Amarela estão previstas para final de 2023 e as da Linha Rosa para final de 2024 © Telmo Pinto/Global Imagens

A saída do Túnel de Ceuta para o Hospital de Santo António vai estar encerrada entre segunda-feira e sábado da próxima semana, no âmbito da empreitada da linha Rosa do Metro Porto, foi esta sexta-feira revelado.

De acordo com a informação avançada em comunicado pela Câmara do Porto, a intervenção decorre no âmbito da empreitada da Linha Rosa do Metro do Porto, no troço Praça da Liberdade - Casa da Música, que contempla nesta etapa a construção do acesso poente da futura Estação do Hospital de Santo António.

De modo a garantir as condições de segurança à mobilidade de pessoas e veículos, será necessário proceder a condicionamentos de trânsito e estacionamento entre as 08h00 de segunda-feira e às 07h00 de sábado, dia 19 de agosto no Túnel de Ceuta, com o corte de trânsito na via da direita com saída para o Hospital de Santo António e na Rua do Rosário, no cruzamento com a Rua de Clemente Menéres.

Na sequência desta intervenção, informa ainda a autarquia, também a Rua de Clemente Menéres e a Rua do Dr. Tiago de Almeida terão condicionamentos, em alguns troços nomeadamente ao nível da proibição de paragem e estacionamento.

A Linha Rosa terá quatro estações e cerca de três quilómetros de via, ligando São Bento/Praça da Liberdade à Casa da Música.

Os trabalhos da Linha Rosa decorrem em paralelo com a expansão da Linha Amarela, em Vila Nova de Gaia, que compreende uma empreitada entre Santo Ovídio e Vila d'Este, incluindo as estações de Manuel Leão e Hospital Santos Silva, bem como túneis, um viaduto e um Parque de Material e Oficinas (PMO).

As obras da Linha Amarela estão previstas para final de 2023 e as da Linha Rosa para final de 2024.

O custo total das obras de expansão da linha Amarela e da nova linha Rosa do Metro do Porto subiu cerca de 20 milhões de euros para 511 milhões, segundo uma resolução do Conselho de Ministros publicada em 14 de julho.