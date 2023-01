Obras no IC2 condicionam o trânsito em Pombal entre quarta-feira e 13 de janeiro

© Maria João Gala / Global Imagens (arquivo)

As obras num troço do Itinerário Complementar 2 (IC2), na freguesia de Redinha, em Pombal, distrito de Leiria, vão condicionar o trânsito entre quarta-feira e 13 de janeiro, informou a Infraestruturas de Portugal (IP).

Os trabalhos de pavimentação, que decorrem durante dez dias, obrigam à "implementação de condicionamentos de trânsito", em período diurno, entre as 08h00 e as 18h00, com a "circulação a efetuar-se de forma alternada à passagem no local", de acordo com IP.

A intervenção e respetivos constrangimentos à circulação rodoviária vão estar devidamente sinalizados.

O condicionamento do trânsito é "necessário para garantir a boa execução dos trabalhos para a beneficiação das condições de segurança e mobilidade" dos utilizadores da via, sublinha a empresa.

O IC2 liga Lisboa e Porto.