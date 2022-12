Obstetrícia do Santa Maria "estará a funcionar de forma normal" no Natal e Ano Novo

Hospital de Santa Maria, em Lisboa © Leonardo Negrão / Global Imagens (arquivo)

A diretora de obstetrícia e ginecologia do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, garante que o serviço estará em pleno funcionamento nos fins de semana do Natal e do Ano Novo.

Luísa Pinto assume à TSF que sabe que "provavelmente receberemos grávidas desses hospitais que entrarão em contingência" e que esta "não é uma coisa absolutamente nova", já que "é algo que se tem verificado ao longo deste ano".

"As nossas equipas não estão reforçadas por elementos de outros hospitais, mas estão completas. Obviamente que também haverá uma limitação de camas (que são as que temos) e, por isso, poderá acontecer, em determinada altura, não conseguirmos receber mais grávidas de fora. Aquilo que podemos dizer, até por uma questão de tranquilizar da população, é que as equipas estarão completas e a nossa urgência estará a funcionar de forma normal", garante a diretora do serviço do Santa Maria.

Ouça as declarações de Luísa Pinto à TSF.

Na unidade hospitalar existem sete camas para grávidas e Luísa Pinto tem a noção de que podem acontecer imprevistos, mas acredita no melhor: "É totalmente imprevisível a afluência que vamos ter nestes dois fins de semana, mas, à partida, diria que tudo irá decorrer bem e que teremos capacidade - nós e os outros hospitais que permanecem abertos - para receber as grávidas que necessitem do nosso apoio."

Com este novo modelo apresentado pelo Ministério da Saúde, muitos profissionais vão fazer intercâmbio entre hospitais, mas o Santa Maria não vai fazer parte da rotação. "Nem teremos reforço de outros médicos, nem nós iremos a outros hospitais reforçar. Em relação aos outros hospitais que estão em contingência, confesso que não sei qual é o plano", afirma.

"Nem teremos reforço de outros médicos, nem nós iremos a outros hospitais reforçar"

O jornal Expresso noticiou esta semana que a Polícia Judiciária está a investigar o possível envolvimento na chegada de grávidas estrangeiras para terem os filhos em Portugal, a diretora de obstetrícia e ginecologia do Hospital de Santa Maria confirma que o fenómeno existe, mas não percebe o propósito.

"Recebemos muitas grávidas estrangeiras e temos a perceção que muitas delas vêm, de facto, no final da gravidez para terem os seus bebés. O objetivo por trás disto não sei dizer qual é", conclui Luís Pinto.