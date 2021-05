A morte de Julião Sarmento, Rúben Amorim suspenso e o poder do ecstasy. Destaques para ler ao meio-dia

Julião Sarmento © Lisa Soares/Global Imagens

Morreu o artista plástico Julião Sarmento. A TSF reúne aqui todas as homenagens ao também pintor, que morreu aos 72 anos.

Desta manhã também se destaca a notícia de que Governo ordenou o encerramento da atividade dos empreendimentos turísticos e estabelecimentos de alojamento local nas freguesias de São Teotónio e Longueira - Almograve, que estão em cerca sanitária. Ao todo, são mais de 275 empresas que ficam impedidas de operar. Pode conhecer aqui toda a história.

O presidente da Câmara Municipal de Odemira vai aproveitar a presença do ministro da Administração Interna no concelho esta terça-feira para alertar para o impacto das cercas sanitárias na economia local. Saiba mais sobre as críticas da autarquia à atuação do Governo, aqui.

Já em Arcos de Valdevez, uma colisão entre um autocarro escolar e duas viaturas ligeiras fez oito feridos e cortou EN202. Seis dos feridos são crianças. A TSF tem estado a acompanhar este acontecimento, e pode ler todos os desenvolvimentos aqui.

Tudo corria de feição ao Sporting não fosse a suspensão de Rúben Amorim. A decisão do castigo para o treinador foi conhecida esta manhã. O técnico vai, assim, falhar o jogo com o Rio Ave, marcado para esta quarta-feira. Saiba mais aqui.

É uma descoberta surpreendente, até para os investigadores. Afinal o ecstasy, se aliado a terapia, pode ajudar a combater stress pós-traumático. A revelação foi feita durante um ensaio clínico que envolveu militares que combateram em guerra e sobreviventes de violência. A TSF conta-lhe toda a história.

Adiantados na vacinação, os Estados Unidos devem aprovar, a partir da próxima semana, a vacina Covid-19 da Pfizer-BioNTech para crianças com 12 anos ou mais. Conheça os pormenores da história, aqui.