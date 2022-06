OE promulgado com "limitações evidentes", MNE sem registo de portugueses mortos na Ucrânia e outros destaques TSF

© Gonçalo Delgado/Global Imagens

Do anúncio de Marcelo à promulgação do Orçamento do Estado para 2022 foram pouco menos de duas horas. Depois de ter anunciado, em Castanheira de Pera, que ia dar luz verde ao documento orçamental "se possível ainda hoje", o Presidente da República anunciou o "sim". Mas esse sim veio acompanhado de vários avisos sobre um orçamento com "limitações evidentes" que, ainda assim, levou o chefe de Estado a defender que "faz sentido promulgar e aplicar o mais cedo possível".

Satisfeito com a rapidez do Presidente - o documento tinha saído apenas esta manhã da Assembleia da República - o primeiro-ministro celebrou uma "excelente notícia para os portugueses".

Da Rússia chegou, esta tarde, notícia da morte de "19 mercenários portugueses", que teriam sido "eliminados" no conflito na Ucrânia, e de outros 16 que teriam "deixado" o território invadido. Contactado pela TSF, o Ministério dos Negócios Estrangeiros diz desconhecer tal situação: não tem registo de mortes de portugueses e só sabe de "sete cidadãos nacionais" que tenham ido para a Ucrânia combater.

No dia em que a Comissão Europeia recomendou que seja atribuído à Ucrânia o estatuto de "país candidato" à entrada na União Europeia, o primeiro-ministro português ouviu os partidos e recolheu deles um "consenso quase unânime" para dar luz verde ao processo.

Sobre os problemas na saúde, Marcelo Rebelo de Sousa considera que o problema no SNS é "geral" e vai ter de ser debatido, mas não se resume apenas às urgências de obstetrícia, que são apenas um "sinal de febre", e espera que do diálogo saia um "medicamento".

No Garcia de Orta, o Conselho de Administração confirmou que a escala de médicos para a urgência de ginecologia e obstetrícia "está garantida até ao final do mês de junho".

O preço do gasóleo deve aumentar seis cêntimos por litro e a gasolina descer quatro cêntimos para a próxima semana, tendo em conta as cotações do fecho de quinta-feira.

Pode estar em Braga o próximo reforço do Newcastle. A TSF sabe que os ingleses estão prontos para começar a negociar o jovem avançado Roger por 20 milhões de euros e, em cima da mesa, está a hipótese de manter o jogador na Pedreira por empréstimo durante uma época.

Sexta-feira é dia de sorteio do Euromilhões. Saiba aqui se ganhou 130 milhões de euros ou, pelo menos, parte disso: