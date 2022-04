OE2022 aprovado na generalidade, polémica com refugiados ucranianos em Setúbal e outros destaques TSF

Ouviram-se protestos vindos da galeria da Assembleia da República no final da votação © Manuel de Almeida/Lusa

O Orçamento do Estado para 2022 foi aprovado na generalidade esta sexta-feira na Assembleia da República. A favor votaram apenas os deputados do PS e contaram-se ainda abstenções do PAN e do Livre. Todos os outros partidos, da direita à esquerda, rejeitaram a proposta do Governo. No final do debate, a ministra dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, disse que "a inflação é um adversário do Orçamento, e não um resultado do Orçamento". Leia tudo sobre o debate aqui:

Esta sexta-feira fica ainda marcada pela polémica relativa aos refugiados ucranianos recebidos em Setúbal por russos pró-Putin. A autarquia retirou a funcionária russa do acolhimento a refugiados e o gabinete do primeiro-ministro nega ter recebido qualquer pedido informação sobre a associação em causa. Jerónimo de Sousa desconfia que o objetivo seja prejudicar o PCP.

Na segunda-feira os combustíveis vão baixar. Devido à redução do ISP, o preço da gasolina vai cair 15,5 cêntimos por litro e o gasóleo vai ser 14,2 cêntimos mais barato.

A eletricidade também vai baixar, mas só em julho. A Entidade Reguladora do Setor Energético divulgou esta sexta-feira uma nova tabela das tarifas de acesso às redes, o que pode baixar a fatura total quer no mercado regulado, quer no mercado liberalizado.

Manuel Matias renunciou ao cargo de assessor do grupo parlamentar do Chega, depois de a Organização Transparência internacional ter posto em causa a ética e legalidade da nomeação para o cargo, por este ser pai da deputada Rita Matias.

No PSD, o fundador e antigo primeiro-ministro Francisco Pinto Balsemão defendeu que Jorge Moreira da Silva é a melhor escolha para "presidente do PSD e futuro" líder do Governo.

Na última semana, Portugal contabilizou 57.267 infeções por Covid-19 e 119 mortes. Em relação à semana anterior, registaram-se menos 2.757 casos de infeção, verificando-se também uma redução de 21 óbitos.

O Sporting garantiu esta sexta-feira o acesso à final da Liga dos Campeões de futsal ao vencer os franceses do ACCS Paris por 6-2. Veja os golos da partida.

No futebol, a Federação anunciou as datas para a próxima temporada. A Supertaça joga-se a 31 de julho e a I Liga começa uma semana depois. O final do campeonato está marcado para 28 de maio.