Dia D da discussão do OE2022, o "estranho" encontro de Marcelo com Rangel e outros destaques TSF

O ministro das Finanças, João Leão, diz que o Governo se apresenta esta quarta-feira no parlamento "com provas dadas depois de seis orçamentos bem-sucedidos" que trouxeram "melhorias à vida dos portugueses". Para o governante, estes orçamentos "representaram o virar de página da austeridade", com mais emprego mais crescimento da economia, com "rigor, responsabilidade e contas certas", isto é, "o país não precisa de voltar onde não foi feliz".

João Leão afirmou ainda esta quarta-feira que a aprovação do orçamento dá "condições melhores" ao Governo para executar o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)."Para a própria execução do PRR, é fundamental ter o orçamento aprovado, que dá condições melhores ao Governo para o executar", alertou hoje João Leão no debate de apreciação, na generalidade, da proposta do Governo para o Orçamento do Estado para 2022 (OE2022), que prossegue hoje na Assembleia da República (AR).

A Assembleia da República vota esta quarta-feira, na generalidade, a proposta de Orçamento do Estado para 2022, que deverá ser chumbada caso se concretizem os votos contra anunciados pelo PCP e pelo BE. Acompanhe aqui em direto.

Noutro plano, o presidente do PSD, Rui Rio, afirmou ser "muito estranho" que o Presidente da República receba um potencial candidato à liderança de um partido. Questionado pelos jornalistas, esta quarta-feira, à margem do debate do Orçamento do Estado de 2022 no Parlamento, sobre as notícias de que Marcelo Rebelo de Sousa terá ouvido Paulo Rangel, Rio declarou que não pode concordar com essa decisão do Presidente.

Portugal é o quinto país do mundo que mais perde emprego de baixo rendimento. De acordo com um relatório da Organização Internacional do Trabalho (OIT), houve uma quebra de 8% no emprego com salários baixos de 2019 para 2020. Mas a OIT não atribui este queda a uma melhoria das condições de vida dos trabalhadores; antes pelo contrário, a pandemia levou à perda de postos de trabalho menos qualificados e logo as empresas e as atividades com os salários mais baixos foram condenadas a fechar.

Catorze distritos do continente vão estar na quinta-feira sob aviso amarelo devido à previsão de chuva por vezes forte, estendendo-se aos restantes quatro na sexta-feira, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Desapareceu da Avenida Infante Santo, em Lisboa, a estátua de uma vespa, a famosa scooter italiana. A estátua tem entre 300 a 400 quilos e foi inaugurada há 17 anos para comemorar o meio século de vida do Vespa Clube de Lisboa. Tiago Soares, vice-presidente do clube, explica à TSF que a notícia chegou na manhã desta terça-feira através de um telefonema da Junta de Freguesia da Estrela a perguntar se por acaso tinham tirado a vespa do sítio para fazer alguma reparação ou limpeza.