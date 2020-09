Oitenta e oito militares portugueses na RCA infetados com Covid-19

© Jorge Amaral/Global Imagens

Oitenta e oito militares portugueses integrados na missão das Nações Unidas na República Centro-Africana testaram positivo para a Covid-19.

A informação foi divulgada, esta segunda-feira, em comunicado pelo Estado-Maior-General das Forças Armadas. No documento pode ler-se que "os militares infetados estão bem e apresentam bom prognóstico, permanecendo dentro da sua base em Bangui (Campo M"Poko) em isolamento, sob acompanhamento da equipa médica da Força e em estreita articulação com as estruturas da saúde militar no território nacional".

Outros 92 militares portugueses testaram negativo para infeção pelo SARS CoV-2 mas, ainda assim, "encontram-se em quarentena, no Campo M"Poko, tendo sido tomadas as medidas consideradas adequadas para a contenção deste surto".

"A Força Portuguesa encontrava-se já num período de regeneração de capacidades em Bangui, após ter realizado uma operação de cerca de um mês na região de Bocaranga, onde teve intensa atividade operacional", conclui a nota.