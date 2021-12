Oitenta e seis inspetores do SEF reforçam aeroportos de Lisboa, Faro, Porto e Madeira

Inspetores tiveram formação no Aeroporto de Lisboa e nas diferentes unidades orgânicas do SEF © António Pedro Santos/Lusa (arquivo)

Oitenta e seis inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) vão iniciar funções, esta segunda-feira, nos aeroportos de Lisboa, Faro, Porto e Madeira. Destes, 52 vão para o aeroporto de Lisboa, 16 para Faro, 15 para o Porto e três para a Madeira.

"Para assinalar o momento, o Diretor Nacional do SEF, Tenente-General Botelho Miguel, irá proceder, pelas 14h00, na Sala Apolo, do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, à entrega simbólica dos distintivos e galões aos Inspetores em funções naquela estrutura aeroportuária", adianta o SEF em comunicado enviado às redações.

Os inspetores, 51 homens e 35 mulheres, terminaram a formação a 26 de novembro. "Ao longo de um ano adquiriram competências únicas e essenciais para as funções no âmbito da carreira de investigação e fiscalização, com toda a sua diversidade e complexidade", acrescenta.

Aprenderam inglês, francês e, pela primeira vez, tiveram formação em língua árabe, "através da cooperação com o Instituto de Línguas da Universidade Nova de Lisboa".

A formação contemplou também duas fases teóricas e outras duas práticas, "em exercício tutelado de funções no Aeroporto de Lisboa e nas diferentes unidades orgânicas do SEF".