Oitenta quilos de bivalves apreendidos no Algarve em operação da ASAE

Oitenta quilos de bivalves sem documentação sanitária foram apreendidos esta quarta-feira de manhã em Castro de Marim, no distrito de Faro, no âmbito de uma operação nacional que a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) está a desenvolver.

Segundo explicou à agência Lusa o inspetor-geral da ASAE, Pedro Portugal Gaspar, esta operação na área do transporte de bens alimentares e não alimentares, que começou pelas 18h00 de terça-feira nas principais fronteiras terrestres nacionais e se prolonga até às 20h00 de hoje, envolve cerca de 160 inspetores.

"Até cerca das 08h30, foi apenas detetada uma infração no Algarve, em Castro Marim. Uma apreensão de 80 quilos de bivalves sem documentação" sanitária, contou.

Pedro Portugal Gaspar adiantou que o principal objetivo da operação é o controlo e verificação das condições de higiene e segurança alimentar das mercadorias em circulação e a deteção de "eventuais ilícitos relacionados com as mercadorias em trânsito, com consequências diretas para o consumidor final".

"Até cerca das 08h30 tinham sido fiscalizados em todo o país entre 300 a 400 operadores. Esta operação desenrola-se em mais de 50 pontos do território nacional e começou pelas 18h00 de ontem [terça-feira] nos principais pontos de entrada no nosso território, ou seja, em Caia, Vilar Formoso e Valença", disse.

De acordo com o inspetor-geral da ASAE, a operação está a decorrer em meia centena de pontos do território entre os quais Lisboa, no Porto, Coimbra e Faro, entre outros locais.

"O que se pretende é controlar o transporte de mercadorias alimentares e não alimentares, mas com maior incidência no alimentar na medida em que havendo infração é suscetível de maior impacto no consumidor. Falamos do nível de temperatura em que os bens circulam no interior dos veículos, os frescos e as regras de higienização e transportabilidade", explicou.

O responsável reconheceu que, globalmente, o setor do transporte apresenta uma "tendência de cumprimento bastante bom".

"Tem sido assinalável o cumprimento em termos globais no transporte de mercadorias. Não quer dizer que não aconteçam infrações, mas globalmente tem registado melhorias", concluiu.