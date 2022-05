Oito casos suspeitos de hepatite em Portugal, as contas da TAP e outros destaques TSF

© Photo by Kelly Sikkema on Unsplash

O número de casos suspeitos de hepatite infantil identificados em Portugal subiu para oito. A Direção-Geral da Saúde vai agora divulgar diariamente a evolução da doença no país.

O ministro das Infraestruturas e Habitação, Pedro Nuno Santos, deu conta de que o plano de reestruturação da TAP prevê um prejuízo de 54 milhões de euros este ano e a obtenção de lucro em 2025. No Parlamento, onde foi ouvido toda a tarde, o governante explicou também que a companhia aérea "não está mal" em comparação com o setor e as suas receitas estão até a "subir em linha, mas um bocadinho acima da globalidade" do mesmo.

Com nove distritos do continente em alerta amarelo devido ao calor e risco de incêndio, a secretária de Estado da Proteção Civil, Patrícia Gaspar, autorizou o reforço de centenas de equipas de combate a incêndios até às 23h59 do próximo sábado.

Num novo episódio da polémica com o acolhimento de refugiados em Setúbal, a Iniciativa Liberal pediu que o primeiro-ministro seja ouvido na Comissão de Assuntos Constitucionais sobre o caso, mas a intenção parece condenada a não passar disso mesmo. O assunto ainda vai ser debatido na quarta-feira, sendo que o presidente da comissão, Fernando Negrão, já assinalou que ter o chefe do Governo em comissões "nunca foi visto como regra, nem mesmo como exceção".

O objetivo é "pensar em voz alta". Portugal e Espanha decidiram realizar "nas próximas semanas" uma reunião entre os ministros dos Negócios Estrangeiros e da Defesa dos dois países para refletir sobre os grandes temas "estratégicos" da atualidade.

Noutras notícias ibéricas, há luz verde da Comissão Europeia para um mecanismo temporário que fixe o preço médio do gás nos 50 euros por MWh. A legislação deve ser aprovada já esta terça-feira.

O FC Porto já é campeão, mas a taça ainda está por entregar... até sábado. A Liga revelou esta tarde as datas dos jogos da última jornada do campeonato e já se sabe que os dragões recebem o troféu nesse dia, o mesmo em que se decide a luta pela manutenção.