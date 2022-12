Oito desalojados e milhões de euros de prejuízos em Loures devido à chuva

Por Rute Fonseca e Rui Oliveira Costa 13 Dezembro, 2022 • 09:22 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O temporal em Loures fez oito desalojados e a autarquia prevê milhões de euros de prejuízos. O presidente do município compara esta madrugada com a que se viveu na quinta-feira e afirma que foi pior.

Relacionados Deslizamento de terras em bairro de Lisboa impede moradores de sair de casa

"Foi bastante pior do que aquilo que ocorreu na madrugada de quinta-feira. Tivemos um conjunto de vias que tiveram de ficar intransitáveis, outras foram já obstruídas. Há muitas vias municipais e nacionais que vão estar interditas. Deixo o apelo para que as pessoas, nas suas deslocações para o trabalho, tivessem cuidado. Temos todas as informações sobre as vias transitáveis e não transitáveis nas redes sociais", diz à TSF Ricardo Leão, presidente da câmara de Loures.

O autarca de Loures revela à TSF que há oito desalojados. 00:00 00:00

A muita chuva que caiu no município provocou oito desalojados: "Estão no nosso centro de alojamento temporário, sendo que uma pessoa teve de ir para o hospital, mas nada de preocupante."

Além dos desalojados, os prejuízos provocados pela intempérie são "incalculáveis". "Fui dos primeiros a dizer os danos. Aquilo que foram a queda de muros e taludes e derrocada de terras. Já na madrugada de quinta-feira foram incalculáveis e hoje estamos a apontar para milhões de euros para intervenções, quer de consolidação, quer de reparação de um conjunto de muros de proteção e as próprias vias. O comércio também foi afetado", assume o autarca.