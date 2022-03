Oito distritos do continente sob aviso amarelo devido à queda de neve

© Photo by Renato Cerqueira on Unsplash

Oito distrito do continente estão esta segunda e terça-feira sob aviso amarelo devido à previsão de queda de neve acima da cota de 1.000 metros, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O aviso engloba os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real, Viseu, Bragança, Guarda e Castelo Branco e é válido entre as 21h00 de segunda-feira e as 09h00 de terça-feira.

O IPMA colocou também os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria e Lisboa com aviso amarelo por causa da agitação marítima, prevendo-se ondas de noroeste com 4 metros, entre as 09:00 e as 21:00 de terça-feira.

O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que a situação meteorológica representa risco para determinadas atividades.

O IPMA prevê para esta segunda-feira nas regiões do norte e centro do continente céu pouco nublado, apresentando períodos de mais nebulosidade no interior, onde poderão ocorrer aguaceiros fracos e dispersos.

A partir da tarde, o céu tornar-se-á gradualmente muito nublado do litoral para o interior, com ocorrência de períodos de chuva no final do dia, que deverá ser sob a forma de neve acima de 1000/1200 metros de altitude.

Está também previsto vento fraco a moderado do quadrante leste, soprando por vezes forte nas terras altas e formação de gelo ou geada, em especial no interior.

Na região sul prevê-se céu pouco nublado, tornando-se gradualmente muito nublado de oeste para leste a partir do final da manhã, com ocorrência de períodos de chuva no final do dia, em especial no litoral oeste.

A previsão aponta ainda para vento fraco a moderado do quadrante norte e formação de geada no interior.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os -5 graus Celsius, na Guarda, e os 6, em Faro e Lisboa, enquanto as máximas entre os 9, na Guarda, e os 18, em Faro.