Oito distritos em alerta laranja, preço máximo para o gás e outros destaques TSF

© Reinaldo Rodrigues/Global Imagens (arquivo)

Por TSF 19 Dezembro, 2022 • 20:53 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Com a previsão de um agravamento do estado do tempo a partir das 21h00, a Proteção Civil colocou oito distritos de Portugal continental sob alerta laranja. Há previsões de chuva forte, trovoada e rajadas de tempo de até 75 km/h. Em Alcântara, Lisboa, os preparativos para evitar novas inundações passam por sacos de areia.

Os ministros da Energia da União Europeia conseguiram, em Bruxelas, um acordo para estabelecer um limite máximo para o preço do gás importado, de 180 euros por Megawatt-hora (MWh).

Com o Natal aí à porta e o bacalhau prestes a tomar o seu lugar, a TSF foi conhecer outros dos peixes secos que, passo a passo, podem ir conquistando o seu espaço na mesa dos portugueses.

A CGTP quer ver o poder de compra dos trabalhadores a aumentar por via de uma valorização dos salários e das pensões. No Fórum TSF, a secretária-geral Isabel Camarinha defendeu que o Governo arrecada os impostos de quem menos tem e não vai aos lucros das grandes empresas.

A comissão que está a investigar o ataque ao Capitólio norte-americano acusou o ex-presidente Donald Trump de vários crimes, incluindo incitamento à insurreição, conspiração para fraude e obstrução de ato do Congresso.

Para mitigar os efeitos da inflação, os CTT anunciaram que vão pagar uma "compensação extraordinária" aos trabalhadores que recebem um salário de até 2500 euros.

A quebra de produção de azeite em Trás-os-Montes já era esperada, mas não de uma forma tão acentuada como a que acabou por acontecer. Com a campanha quase a terminar, os valores não prometem nada de bom.

Elon Musk perguntou esta segunda-feira aos seguidores no Twitter se deve abandonar a liderança da rede social. A resposta foi um "sim" e o multimilionário prometeu "respeitar os resultados".