Oito distritos sob aviso amarelo devido ao tempo quente

Oito distritos de Portugal continental vão estar sob aviso amarelo na terça e na quarta-feira devido à previsão de tempo quente, informou esta segunda-feira o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa e Setúbal vão estar sob aviso amarelo entre as 09:00 de terça-feira e as 21:00 de quarta-feira devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima.

O IPMA colocou também a costa sul da Madeira sob aviso laranja até às 21:00 de hoje devido ao tempo quente, passando depois a aviso amarelo.

A Madeira e o Porto Santo vão estar sob aviso amarelo até às 21:00 de terça-feira por causa do tempo quente.

O aviso laranja indica situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê também para hoje para todos os distritos de Portugal continental e arquipélago da Madeira para os próximos dias, um risco muito elevado de exposição à radiação ultravioleta (UV).

Para as regiões com risco extremo, o IPMA recomenda que se evite o mais possível a exposição ao sol e nos níveis elevados aconselha a utilização de óculos de sol com filtro UV, chapéu, 't-shirt', guarda-sol, protetor solar e evitar a exposição das crianças ao Sol.

O cálculo é feito com base nos valores observados às 13:00 de cada dia relativamente à temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

Segundo o IPMA, as temperaturas em Portugal continental vão continuar acima do normal para o mês de maio até terça-feira, com a máxima a variar entre 30 e 35 graus Celsius nas regiões do interior, e entre 22 e 30 no restante território.