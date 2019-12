Oito jovens migrantes desembarcam na praia de Monte Gordo

Praia de Monte Gordo © Melanie Maps

O comando local da Polícia Marítima de Vila Real de Santo António recebeu, esta quarta-feira, por volta das 10h10, a informação de que tinha sido avistada uma embarcação encalhada na praia de Monte Gordo, com pessoas a desembarcarem.

A Polícia Marítima, que se encontrava no local, para uma ação de fiscalização, dirigiu-se de imediato para a praia, por via marítima e terrestre, tendo intercetado oito pessoas, do sexo masculino, nas dunas da praia de Monte Gordo.

"A Polícia Marítima de Vila Real de Santo António dirigiu-se imediatamente até ao local, até porque se encontrava pela zona, e após algumas averiguações deparou-se com oito jovens escondidos nas dunas", contou à TSF o capitão Rui Andrade, da Polícia Marítima.

Os jovens, que aparentam ter idades compreendidas entre os 16 e os 20 anos e alegam ser de nacionalidade marroquina, revelavam sintomas de princípio de hipotermia, tendo sido transportados em segurança para o comando local da Polícia Marítima de Vila Real de Santo António, com a colaboração da Guarda Nacional Republica. O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e o Ministério Público de Vila Real de Santo António já foram contactados.

Em dezembro de 2007, as autoridades detetaram um grupo de 19 imigrantes alegadamente provenientes de Marrocos na ria Formosa, junto a Olhão, naquele que foi o primeiro incidente do género registado na costa portuguesa.

Notícia atualizada às 13h24