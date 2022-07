Oito meios aéreos e 116 bombeiros combatem fogo na Guarda

© Orlando Almeida/Global Imagens (arquivo)

Oito meios aéreos e 116 operacionais estão a combater um incêndio que lavra numa zona de mato na freguesia de Arrifana, no concelho da Guarda, segundo a Proteção Civil.

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda, o alerta para o incêndio ocorreu às 12h21 e no local estão a combater as chamas 116 operacionais, que contam com o apoio de 28 viaturas e oito meios aéreos.

A fonte sublinhou que o fogo lavra numa zona de mato e às 14h40 tinha três frentes ativas.

"No local faz-se sentir algum vento, o que está a provocar projeções. Para já desconhece-se se há habitações em risco", frisou.

Adiantou ainda que o incêndio está a ser combatido por elementos de várias corporações de bombeiros do distrito da Guarda.